Стрицу пријетио убиством у Кнежеву, завршио иза решетака

Аутор:Огњен Матавуљ
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Основни суд у Котор Варошу одредио је једномјесечни притвор Данијелу Грубачу из Кнежева, осумњиченом за пријетње убиством свом стрицу и друга кривична дјела.
Након одлуке суда, Интервентна јединица Судске полиције РС Грубача је спровела у Казнено-поправни завод Бањалука.
”Интервента јединица Судске полиције преузела је Д.Г. од полицијских службеника ПС Кнежево и спровела га у КПЗ Бањалука, након што му је Основни суд у Котор Варошу одредио притвор”, саопштила је Судска полиција Републике Српске.
Грубач је осумњичен да је починио кривична дјела угрожавање сигурности, недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја, неовлаштена производња и промет дрогом.
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Како је раније саопштило тужилаштво осумњиченом се на терет ставља да је 21. јула око 18.30 часова у Имљанима код Кнежева пиштољем пријетио свом стрицу да ће га убити.
Стриц је успио побјећи и све пријавити полицији. На ноге је подигнута Жандармерија која је опколила кућу у Имљанима и ухапсила осумњиченог Грубача.
”Током увиђаја полицијски службеници ПС Кнежево у дворишту породичне куће осумњиченог пронашли су 177 саксија са засадом индијске конопље”, саопштило је раније ОЈТ Бањалука.
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