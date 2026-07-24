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Ухапшен одбјегли осуђеник за убиство, спроведен у КПЗ Бањалука

Аутор:

Огњен Матавуљ
24.07.2026 10:51

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Ухапшен одбјегли осуђеник за убиство, спроведен у КПЗ Бањалука
Фото: АТВ

Судска полиција Републике Српске ухапсила је Борислава Узелца (50) из Крупе на Уни који се није јавио на издржавање казне затвора због убиства!

Узелца су јуче лоцирали и ухапсили полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Приједор.

”Лице је ухапшено у Приједору након чега је спроведен у КПЗ Бањалука. Пресудом Окружног суда у Приједору, која је постала правоснажна у априлу 2026. године, осуђен je на казну затвора у трајању од пет година и три мјесеца”, саопштила је Судска полиција РС.

Додају да се осуђени није јавио на издржавање казне затвора, те је суд издао наредбу за принудно спровођење.

Узелац је осуђен због убиства свог брата Здравка Узелца (46) којег је изрешетао рафалом из аутоматске пушке у априлу 2021. године испре куће у селу Средњи Бушевић код Крупе на Уни. Злочину је претходио вербални сукоб између браће након којег је Борислав узео аутоматску пушку и у брата испалио рафал од око 20 метака. Након злочина је позвао полицији и саопштио да је убио брата.

Према незваничним информацијама мотив злочина су вишемјесечне несугласице и размирице међу браћом.

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Тагови :

Борислав Узелац

Убиство

осуђеник

КПЗ Бањалука

Судска полиција РС

хапшење

Приједор

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