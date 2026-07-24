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Такси учествовао у незгоди, саобраћај код аеродрома отежан

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 11:45

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Јутрос је у Сарајеву у близини аеродрома дошло до сабраћајне несреће. У удесу су учествовала два возила, а једно од њих је такси.

Из Оперативног центра МУП-а КС су за портал Радиосарајево.ба рекли како немају ништа пријављено, те да се вјероватно ради само о материјалној штети.

На основу фотографија може се закључити да се ради о већој материјалној штети.

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Саобраћај у овом дијелу града је успорен и одвија се отежано На мјесту догађаја је и полиција.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Сарајево

Аеродром

такси

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