Такси учествовао у незгоди, саобраћај код аеродрома отежан

Аутор:АТВ редакција
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Јутрос је у Сарајеву у близини аеродрома дошло до сабраћајне несреће. У удесу су учествовала два возила, а једно од њих је такси.
Из Оперативног центра МУП-а КС су за портал Радиосарајево.ба рекли како немају ништа пријављено, те да се вјероватно ради само о материјалној штети.
На основу фотографија може се закључити да се ради о већој материјалној штети.
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Саобраћај у овом дијелу града је успорен и одвија се отежано На мјесту догађаја је и полиција.
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