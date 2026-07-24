Logo

Представили се као љекари и узели им све што су имали: Морбидна превара хара регионом

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 11:32

Коментари:

0
Представили се као љекари и узели им све што су имали: Морбидна превара хара регионом
Фото: Unsplash

Полицијски службеници ухватили су трочлану групу превараната која је у двије жупаније, лажно се представљајући као љекарски тим, од старијих грађана извукла готово педесет хиљада евра.

Мета су им, по већ добро познатој и разрађеној шеми, били старији и немоћни људи.

Сумња се да је педесетпетогодишњи држављанин Бугарске, заједно са још једним засад непознатим мушкарцем и женом, у периоду од деветог до седамнаестог јула оштетио двије жене у доби од осамдесет и осамдесет пет година, као и осамдесеттрогодишњег мушкарца, док су покушали да преваре и седамдесетдвогодишњу жену.

Разрађени сценарио са лажним сузама

Ова група оперисала је на подручју Загреба, односно у насељима Максимир и Медвешчак, гдје су жртве биле жене, те на подручју Приморско-горанске жупаније, гдје је преварен мушкарац.

Преваранти су се представљали као љекари здравствене установе, наводећи да је члан њихове породице тешко настрадао и да је хитно потребан новац за оперативни захват.

Еври

Регион

Возач из БиХ кажњен на граници са Хрватском због новца

Непознати мушкарац би најприје телефоном контактирао жртве и изнио им измишљену причу. У разговор би се потом укључивала жена која је симулирала плач и плачљивим гласом позивала у помоћ, доводећи жртве у заблуду да се ради о њиховој кћерки или блиском сроднику чији је живот угрожен.

Узели скоро педесет хиљада евра

Након што би им обмана успјела, осумњичени педесетпетогодишњак би аутомобилом бугарских регистарских ознака долазио на кућне адресе оштећених, гдје су му они предавали животну уштеђевину.

Исти сценарио покушали су да примијене и код седамдесетдвогодишње жене, али им она није повјеровала. Одбила је да изађе из куће и преда новац, након чега се преварант удаљио у непознатом правцу.

Укупна материјална штета причињена овим кривичним дјелима износи око четрдесет осам хиљада и пет стотина евра.

Након довршеног криминалистичког истраживања, осумњичени Бугарин је предат притворском надзорнику, док је посебан извјештај достављен надлежном Општинском казненом државном тужилаштву у Загребу, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

Интернет превара

Паре

Хрватска

Коментари (0)

Прочитајте више

Дрога запењена током претреса и хапшења у Кнежеву.

Хроника

Стрицу пријетио убиством у Кнежеву, завршио иза решетака

1 ч

0
Туча на концерту Аце Лукаса у Никшићу, Црна Гора

Сцена

Хаос након концерта Аце Лукаса: Полицајцу разбили главу

1 ч

0
ЈП "Аутопутеви Републике Српске"

Градови и општине

Куповина ТАГ уређаја сада још доступнија грађанима

1 ч

0

Више из рубрике

Авион

Регион

Авиони не успијевају да слете на хрватски аеродром: Велики поремећај у раду

1 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Мушкарац (63) ухапшен због сумње да је обљубио своју унуку: Ужас у Подгорици

2 ч

0
Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.

Регион

Ужас у Хрватској: У мору пронађено тијело, огласила се полиција

2 ч

0

  • Најновије

12

50

Драма на Дунаву: Луксузни крузер ударио у зид код бране, има повријеђених

12

41

Огласила се СИПА о акцији ”Борац”: У претресима изузета пословна документација

12

38

Хорор у Хрватској: Тијело жене пронађено у мору, откривени детаљи ужаса

12

35

Дјевојка (26) пала са четвртог спрата зграде: Задобила тешке повреде

12

33

Акција "Шибица": Ухапшен мушкарац, пронађене три лабораторије и дрога

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима