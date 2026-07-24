Представили се као љекари и узели им све што су имали: Морбидна превара хара регионом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицијски службеници ухватили су трочлану групу превараната која је у двије жупаније, лажно се представљајући као љекарски тим, од старијих грађана извукла готово педесет хиљада евра.
Мета су им, по већ добро познатој и разрађеној шеми, били старији и немоћни људи.
Сумња се да је педесетпетогодишњи држављанин Бугарске, заједно са још једним засад непознатим мушкарцем и женом, у периоду од деветог до седамнаестог јула оштетио двије жене у доби од осамдесет и осамдесет пет година, као и осамдесеттрогодишњег мушкарца, док су покушали да преваре и седамдесетдвогодишњу жену.
Ова група оперисала је на подручју Загреба, односно у насељима Максимир и Медвешчак, гдје су жртве биле жене, те на подручју Приморско-горанске жупаније, гдје је преварен мушкарац.
Преваранти су се представљали као љекари здравствене установе, наводећи да је члан њихове породице тешко настрадао и да је хитно потребан новац за оперативни захват.
Регион
Возач из БиХ кажњен на граници са Хрватском због новца
Непознати мушкарац би најприје телефоном контактирао жртве и изнио им измишљену причу. У разговор би се потом укључивала жена која је симулирала плач и плачљивим гласом позивала у помоћ, доводећи жртве у заблуду да се ради о њиховој кћерки или блиском сроднику чији је живот угрожен.
Након што би им обмана успјела, осумњичени педесетпетогодишњак би аутомобилом бугарских регистарских ознака долазио на кућне адресе оштећених, гдје су му они предавали животну уштеђевину.
Исти сценарио покушали су да примијене и код седамдесетдвогодишње жене, али им она није повјеровала. Одбила је да изађе из куће и преда новац, након чега се преварант удаљио у непознатом правцу.
Укупна материјална штета причињена овим кривичним дјелима износи око четрдесет осам хиљада и пет стотина евра.
Након довршеног криминалистичког истраживања, осумњичени Бугарин је предат притворском надзорнику, док је посебан извјештај достављен надлежном Општинском казненом државном тужилаштву у Загребу, преноси Дневник.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
50
12
41
12
38
12
35
12
33
Тренутно на програму