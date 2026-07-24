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Дјевојка (26) пала са четвртог спрата зграде: Задобила тешке повреде

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 12:35

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Након пада са четвртог спрата стамбене зграде у Нишу, тешке повреде је задобила дјевојка (26). Како се сазнаје, она је под још неразјашњеним околностима, пала са терасе стана на плочник испред зграде.

Пролазници су алармирали Хитну помоћ и полицију. Према првим информацијама, транспортована је на одјељење реанимације Ургентног центра УКЦ Ниш гдје су јој констатоване тешке тјелесне повреде.

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Полицијска патрола је одмах упућена на мјесто несреће, обавља се увиђај али према првим информацијама ништа не указује да је двадесетшестогодишњакиња жртва кривичног дјела.

О овом догађају обавијештено је Више јавно тужилаштво које ће се изјаснити о даљим мјерама и радњама ради расвјетљавања свих околности трагедије.

(Информер)

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Тагови :

повријеђена дјевојка

град Ниш

дјевојка пала са зграде

увиђај

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