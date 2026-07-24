Рекордно низак ниво Дунава угрозио пловидбу, промет преполовљен

Рекордно низак ниво Дунава угрозио је пловидбу и преполовио промет, истакли су из предузећа за водни транспорт, шпедицију, лучке услуге и бродску агентуру "Ју агент".

Ниво Дунава на првом водомјеру у Србији - станици Бездан данас је 102 центиметра са тенденцијом даљег пада, а Бранко Савић из предузећа "Ју агент" истиче да Дунавом плове бродови са свега 25 до 30 одсто капацитета, што је за бродаре катастрофа.

- С друге стране, успорена је пловидба јер се због безбедности вози само дању, што значи да је промет преполовљен. На овако ниским водостајима могу пловити само самоходни бродови - рекао је Савић за РТВ.

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Савић је упозорио да су за теретна пловила подједнако опасна и пјешчана и каменита дна ријеке.

И у љето 2022. године су забиљежени водостаји од минус један метар, што је ограничило или зауставило пловидбу.

Најнижи водостај забељежен 1909. године када је код Бездана измјерено минус 146 центиметара.

(Срна)