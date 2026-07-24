Logo

Рекордно низак ниво Дунава угрозио пловидбу, промет преполовљен

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 12:26

Коментари:

0
Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

Рекордно низак ниво Дунава угрозио је пловидбу и преполовио промет, истакли су из предузећа за водни транспорт, шпедицију, лучке услуге и бродску агентуру "Ју агент".

Ниво Дунава на првом водомјеру у Србији - станици Бездан данас је 102 центиметра са тенденцијом даљег пада, а Бранко Савић из предузећа "Ју агент" истиче да Дунавом плове бродови са свега 25 до 30 одсто капацитета, што је за бродаре катастрофа.

- С друге стране, успорена је пловидба јер се због безбедности вози само дању, што значи да је промет преполовљен. На овако ниским водостајима могу пловити само самоходни бродови - рекао је Савић за РТВ.

Катанац

Економија

Чувени гигант на ивици пропасти: Без посла остаје око 350 радника

Савић је упозорио да су за теретна пловила подједнако опасна и пјешчана и каменита дна ријеке.

И у љето 2022. године су забиљежени водостаји од минус један метар, што је ограничило или зауставило пловидбу.

Најнижи водостај забељежен 1909. године када је код Бездана измјерено минус 146 центиметара.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дунав

водостај

низак ниво Дунава

Коментари (0)

Прочитајте више

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Такси учествовао у незгоди, саобраћај код аеродрома отежан

1 ч

0
Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца

Хроника

Пуцњава у Бару, има мртвих

1 ч

0
Свиња

Србија

У девет општина у Србији проглашена ванредна ситуација због афричке куге свиња

1 ч

0
Представили се као љекари и узели им све што су имали: Морбидна превара хара регионом

Регион

Представили се као љекари и узели им све што су имали: Морбидна превара хара регионом

1 ч

0

Више из рубрике

Свиња

Србија

У девет општина у Србији проглашена ванредна ситуација због афричке куге свиња

1 ч

0
беба и мајка руке

Србија

Рекорд у болници у Београду: За сат рођено девет беба, од тога три пара близанаца

2 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Медицинска сестра преминула на лицу мјеста: Тешка саобраћајна несрећа у Србији

3 ч

0
Због утапања дјетета (5) у базену у Смедереву ухапшене три особе

Србија

Због утапања дјетета (5) у базену у Смедереву ухапшене три особе

3 ч

0

  • Најновије

12

51

Радоје Звицер осуђен на максималних 40 година затвора

12

51

Ер Сербиа преусмјерава летове из Тивта због јата птица

12

50

Драма на Дунаву: Луксузни крузер ударио у зид код бране, има повријеђених

12

41

Огласила се СИПА о акцији ”Борац”: У претресима изузета пословна документација

12

38

Хорор у Хрватској: Тијело жене пронађено у мору, откривени детаљи ужаса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима