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Опрез при куповини: Како сунчане наочаре могу уништити вид?

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 13:43

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Наочале
Фото: pexels/Francesco Paggiaro

Велики број људи сваког дана пријављује погоршање вида докторима. Постоје навике којих се можемо ријешити а које нам уништавају вид. У наставку текста прочитајте које су то.

Љетна навика која вам уништава очи: погрешан избор сунчаних наочара

Једна од најштетнијих љетних навика је ношење неадекватних сунчаних наочара. Већина људи не види потребу да купи наочаре са специјалним тамним стаклима и бира моделе искључиво на основу изгледа.

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То потврђује и недавно истраживање у којем је учествовало 2000 одраслих особа:

23% је признало да наочале бирају искључиво према дизајну,

19% не зна које предности доносе специјална УВ заштитна сочива,

док 37% тврди да су информисани – али чак и тада, 66% би и даље изабрало модел који се уклапа уз њихов аутфит, без обзира на квалитет заштите.

Сунце штети очима више него што мислите

Према ријечима британског офталмолога Гилеса Едмондса, сунчеве зраке шире зјеницу, допуштајући већу количину ултраљубичастог (УВ) зрачења да продре дубоко у око. Посљедице су озбиљне:

  • слабљење вида
  • развој катаракте
  • макуларна дегенерација
  • па чак и потпуни губитак вид.
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Естетске сунчане наочаре само ублажавају јачину свјетлости, али не штите очи од штетног зрачења. За разлику од њих, офталмолошке сунчане наочаре дјелују као снажна баријера између УВ зрака и ваших очију.

Како изабрати наочаре које стварно штите?

Код куповине сунчаних наочара обавезно обратите пажњу на сљедеће:

1. Антирефлексни премаз

Наочале с овим слојем спрјечавају продирање сунчевих зрака кроз стакла до ока.

2. УВ заштита високе јачине

Најнижи ниво заштите је УВ380 – али што је број већи, то је заштита јача и сигурнија за очи.

3. Степену затамњености

Информација о степену затамњености обично је наведена на ручкицама наочала или на паковању. Бирајте што тамније стакло – али уз провјерену УВ заштиту!

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Важно: носите наочале и зими

Сунчане наочале нису резервисане само за љето. Требали бисте их носити сваки сунчани дан, чак и зими. Иако зимско сунце изгледа блаже, УВ зраци су и даље присутни и могу оштетити рожњачу ока, преноси Љепота и здравље.

Ако желите дугорочно очувати здравље очију, не ослањајте се само на изглед сунчаних наочара. Права заштита долази од квалитетних сочива с УВ филтерима, а не од модних додатака. Брините о свом виду сада, јер посљедице могу бити непоправљиве.

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Тагови :

сунчане наочаре

Сунце

Очи

здравље

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