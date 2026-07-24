Опрез при куповини: Како сунчане наочаре могу уништити вид?

Аутор:АТВ редакција
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Велики број људи сваког дана пријављује погоршање вида докторима. Постоје навике којих се можемо ријешити а које нам уништавају вид. У наставку текста прочитајте које су то.
Једна од најштетнијих љетних навика је ношење неадекватних сунчаних наочара. Већина људи не види потребу да купи наочаре са специјалним тамним стаклима и бира моделе искључиво на основу изгледа.
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То потврђује и недавно истраживање у којем је учествовало 2000 одраслих особа:
23% је признало да наочале бирају искључиво према дизајну,
19% не зна које предности доносе специјална УВ заштитна сочива,
док 37% тврди да су информисани – али чак и тада, 66% би и даље изабрало модел који се уклапа уз њихов аутфит, без обзира на квалитет заштите.
Према ријечима британског офталмолога Гилеса Едмондса, сунчеве зраке шире зјеницу, допуштајући већу количину ултраљубичастог (УВ) зрачења да продре дубоко у око. Посљедице су озбиљне:
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Естетске сунчане наочаре само ублажавају јачину свјетлости, али не штите очи од штетног зрачења. За разлику од њих, офталмолошке сунчане наочаре дјелују као снажна баријера између УВ зрака и ваших очију.
Код куповине сунчаних наочара обавезно обратите пажњу на сљедеће:
Наочале с овим слојем спрјечавају продирање сунчевих зрака кроз стакла до ока.
Најнижи ниво заштите је УВ380 – али што је број већи, то је заштита јача и сигурнија за очи.
Информација о степену затамњености обично је наведена на ручкицама наочала или на паковању. Бирајте што тамније стакло – али уз провјерену УВ заштиту!
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Сунчане наочале нису резервисане само за љето. Требали бисте их носити сваки сунчани дан, чак и зими. Иако зимско сунце изгледа блаже, УВ зраци су и даље присутни и могу оштетити рожњачу ока, преноси Љепота и здравље.
Ако желите дугорочно очувати здравље очију, не ослањајте се само на изглед сунчаних наочара. Права заштита долази од квалитетних сочива с УВ филтерима, а не од модних додатака. Брините о свом виду сада, јер посљедице могу бити непоправљиве.
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