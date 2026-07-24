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Камион слетио у море, права срећа да нико није страдао

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 14:55

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Камион слетио у море код Пуле.
Фото: Istarski.hr/Facebook/Screenshot

На познатом купалишту Златне стијене у Пули, данас се одиграла права драма. Наиме, камион из комуналног предузећа је, из још увијек неутврђених околности, склизнуо у море.

Према писању хрватских медија, возач је успио искочити из кабине у посљедњем тренутку.

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Он је задобио је лакше повреде те је превезен у Општу болницу Пула, гдје је задржан на проматрању, пише Истарски.хр

На мјесто незгоде одмах су упућени ватрогасци, полиција и рониоци који су осигурали подручје и започели интервенцију.

Срећом, од купача нико није повријеђен, иако су се у тренутку инцидента на плажи налазили бројни купачи. Један од њих испричао је да се морао бацити у море како би избјегао камион који је неконтролисано клизио према обали.

Други очевидац навео је да су се он и дијете сунчали када је камион прошао непосредно поред њих, што је изазвало панику међу присутнима. Према првим информацијама, права је срећа да нико није страдао.

Узрок несреће за сада није познат, а околности под којима је камион завршио у мору биће утврђене полицијском истрагом.

Надлежне службе раде на извлачењу возила и осигуравању мјеста догађаја.

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Тагови :

Хрватска

Пула

камион слетио у море

Море

незгода

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