Ирански генерал шокирао тврдњом о оружју које је САД користила у рату!

Аутор:АТВ редакција
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Ирански генерал Аболфазл Шекарчи рекао је да је Вашингтон употријебио сваку способност, свако оружје и сваку прогнозу коју је имао у залихама за Трећи свјетски рат како би се обрачунао с Ираном.
Ове изјаве су услиједиле дан прије него што је америчка војска завршила своју 13. ноћ узастопних напада на Иран.
„Свако оружје које је тестирано у свијету, али никада није коришћено ни у једном рату, коришћено је против Исламске Републике Иран. Сваки комад оружја, свака технологија, свака способност која није коришћена ниједном ни у једном рату, коришћена је у рату против Исламске Републике Иран. Свака способност, свако оружје, свака непредвиђена ситуација коју су Американци планирали и ускладиштили за Трећи свјетски рат, како би се сукобили с главним свјетским силама, све је то донесено на бојно поље против Ирана и све је то коришћено и распоређено“, рекао је ирански генерал.
Због вишедневних напада цијена нафте премашила је 100 долара по барелу први пут од маја, а разлог су и јеменски побуњеници Хути који су гађали саудијске бродове у Црвеном мору, пријетећи да ће пресјећи још једну руту за извоз нафте која је већ угушена ефективним затварањем Хормушког мореуза.
Трамп је тврдио да ће свака штета на бродовима или терету у региону бити плаћена замрзнутим иранским средствима.
Такође, запријетио је како ће ирански напад на сваки брод у Хормушком мореузу бити узвраћен нападом на мостове и другу цивилну инфраструктуру у Ирану, преноси Кликс.
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