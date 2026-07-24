Logo

Ирански генерал шокирао тврдњом о оружју које је САД користила у рату!

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 16:04

Коментари:

0
Ирански генерал шокирао тврдњом о оружју које је САД користила у рату!
Фото: U.S. Central Command via AP

Ирански генерал Аболфазл Шекарчи рекао је да је Вашингтон употријебио сваку способност, свако оружје и сваку прогнозу коју је имао у залихама за Трећи свјетски рат како би се обрачунао с Ираном.

Ове изјаве су услиједиле дан прије него што је америчка војска завршила своју 13. ноћ узастопних напада на Иран.

„Свако оружје које је тестирано у свијету, али никада није коришћено ни у једном рату, коришћено је против Исламске Републике Иран. Сваки комад оружја, свака технологија, свака способност која није коришћена ниједном ни у једном рату, коришћена је у рату против Исламске Републике Иран. Свака способност, свако оружје, свака непредвиђена ситуација коју су Американци планирали и ускладиштили за Трећи свјетски рат, како би се сукобили с главним свјетским силама, све је то донесено на бојно поље против Ирана и све је то коришћено и распоређено“, рекао је ирански генерал.

Због вишедневних напада цијена нафте премашила је 100 долара по барелу први пут од маја, а разлог су и јеменски побуњеници Хути који су гађали саудијске бродове у Црвеном мору, пријетећи да ће пресјећи још једну руту за извоз нафте која је већ угушена ефективним затварањем Хормушког мореуза.

Трамп је тврдио да ће свака штета на бродовима или терету у региону бити плаћена замрзнутим иранским средствима.

Такође, запријетио је како ће ирански напад на сваки брод у Хормушком мореузу бити узвраћен нападом на мостове и другу цивилну инфраструктуру у Ирану, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Америка

Хормушки мореуз

oružje

Коментари (0)

Више из рубрике

ТикТок је једна од најпопуларнијих друштвених мрежа на свијету, позната по форматима кратких видео-снимака, трендовима, музици и изузетно персонализованом систему препорука.

Свијет

ТикТоку пријети велика казна ЕУ

3 ч

0
Монсунски облаци надвијају се над градом Ахмедабадом у Индији, у понедељак, 6. јула 2026. године.

Свијет

Стиже моћни ураган, доноси таласе опасне за живот: Хитно се огласили метеоролози

4 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

Песков: Русија наставља СВО до потпуне побједе

4 ч

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Свијет

Заплијењене четири тоне кокаина: Међу ухапшенима држављанин Србије

4 ч

0

  • Најновије

19

12

Како Срби да заштите имовину у Федерацији БиХ?

19

06

Како ће изгледати предстојећи избори и гласачки листићи?

18

59

Језива саобраћајка на ауто-путу: Погинуло дијете у судару два аута!

18

58

Централне вијести, 24.07.2026.

18

48

Минић посјетио вишечлану породицу Пецикоза: Подршка као велико охрабрење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима