Logo

ТикТоку пријети велика казна ЕУ

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 15:58

Коментари:

0
ТикТок је једна од најпопуларнијих друштвених мрежа на свијету, позната по форматима кратких видео-снимака, трендовима, музици и изузетно персонализованом систему препорука.
Фото: pexels/Solen Feyissa

Европска комисија је закључила да ТикТок није адекватно заштитио приватност дјеце на својој платформи. Према налазима објављеним у петак, подешавања апликације су омогућавала одраслима да прегледају профиле малољетника, што их је изложило онлајн насиљу, нежељеним контактима и предаторском понашању, пише Јуронјуз .

Овај закључак је дио ширег регулаторног притиска Брисела на велике технолошке компаније, укључујући Мету и Епл. ТикТок сада има прилику да одговори на оптужбе. Ако Европска комисија није задовољна објашњењем, могла би да изда званичну одлуку о непоштовању прописа и да изрекне казну до 6 процјената укупног годишњег прихода компаније.

Истрага у складу са Законом о дигиталним услугама

Комисија истражује усклађеност ТикТока са Законом о дигиталним услугама (DSA) од фебруара 2024. године. Ово је свеобухватни скуп правила ЕУ за онлајн платформе, а ТикТок је према закону класификован као „веома велика онлајн платформа“.

Истрага је већ раније ове године идентификовала проблеме. У фебруару је Комисија закључила да је платформа кршила Споразум о дигиталним услугама (DSA) због свог „дизајна који изазива зависност.

Тик Ток

Наука и технологија

Мета има тајно оружје против АИ лажњака: Рјешава проблем који све мучи

Истакли су аутоматско репродуковање и бескрајно скроловање садржаја као проблематичне карактеристике, објашњавајући да могу наштетити физичком и менталном здрављу корисника, посебно малољетника. ТикТок је потом одбацио ове налазе као „категорички погрешне“.

Претходне казне ирског регулатора

ТикТок се већ суочио са регулаторним мјерама. Ирски комесар за заштиту података казнио је компанију са 345 милиона евра 2023. године због кршења правила о заштити података. Утврђено је да је платформа дозвољавала отварање налога дјеци млађој од 13 година и да није адекватно заштитила њихове податке.

Исти регулатор је такође изрекао посебну казну од 530 милиона евра ТикТоку због преноса података европских корисника у Кину. Ову одлуку је ове године потврдио ирски Високи суд.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тик Ток

Казна

апликација

Дјеца

Приватност

Коментари (0)

Прочитајте више

"Матор си, па не можеш три пута одједном?": Урнебесан разговор Сабаленке и Ђоковића

Тенис

"Матор си, па не можеш три пута одједном?": Урнебесан разговор Сабаленке и Ђоковића

3 седм

0
Апликација Тик Ток

Наука и технологија

Држава тужила ТикТок: Закон контроверзан, исход неизвјестан

1 мј

0
Adri Tiktoker Hrvatska Split

Сцена

Хрватског инфлуенсера прегазио ауто

1 мј

0
Džejla Ramović i Aleksandra Prijović

Сцена

Џејла Рамовић и Александра Пријовић запјевале на прослави: Пјесмом разгалиле госте

1 мј

0

Више из рубрике

Монсунски облаци надвијају се над градом Ахмедабадом у Индији, у понедељак, 6. јула 2026. године.

Свијет

Стиже моћни ураган, доноси таласе опасне за живот: Хитно се огласили метеоролози

1 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

Песков: Русија наставља СВО до потпуне побједе

1 ч

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Свијет

Заплијењене четири тоне кокаина: Међу ухапшенима држављанин Србије

1 ч

0
Вера Питулић Српкиња која је убијена у Даласу.

Свијет

Нико није слутио да је у опасности: Нови детаљи о убиству Српкиње у Даласу

1 ч

0

  • Најновије

16

14

Минић: Све има смисла ако је због дјеце и њихове будућности

16

04

Ирански генерал шокирао тврдњом о оружју које је САД користила у рату!

15

58

ТикТоку пријети велика казна ЕУ

15

47

Јак вјетар отежавао гашење: Пожар у селу Хум под контролом, објекти нису угрожени

15

42

Фоча добија Трг породице и ново шеталиште уз Дрину

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима