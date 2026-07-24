ТикТоку пријети велика казна ЕУ

Аутор:АТВ редакција
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Европска комисија је закључила да ТикТок није адекватно заштитио приватност дјеце на својој платформи. Према налазима објављеним у петак, подешавања апликације су омогућавала одраслима да прегледају профиле малољетника, што их је изложило онлајн насиљу, нежељеним контактима и предаторском понашању, пише Јуронјуз .
Овај закључак је дио ширег регулаторног притиска Брисела на велике технолошке компаније, укључујући Мету и Епл. ТикТок сада има прилику да одговори на оптужбе. Ако Европска комисија није задовољна објашњењем, могла би да изда званичну одлуку о непоштовању прописа и да изрекне казну до 6 процјената укупног годишњег прихода компаније.
Комисија истражује усклађеност ТикТока са Законом о дигиталним услугама (DSA) од фебруара 2024. године. Ово је свеобухватни скуп правила ЕУ за онлајн платформе, а ТикТок је према закону класификован као „веома велика онлајн платформа“.
Истрага је већ раније ове године идентификовала проблеме. У фебруару је Комисија закључила да је платформа кршила Споразум о дигиталним услугама (DSA) због свог „дизајна који изазива зависност.
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Истакли су аутоматско репродуковање и бескрајно скроловање садржаја као проблематичне карактеристике, објашњавајући да могу наштетити физичком и менталном здрављу корисника, посебно малољетника. ТикТок је потом одбацио ове налазе као „категорички погрешне“.
ТикТок се већ суочио са регулаторним мјерама. Ирски комесар за заштиту података казнио је компанију са 345 милиона евра 2023. године због кршења правила о заштити података. Утврђено је да је платформа дозвољавала отварање налога дјеци млађој од 13 година и да није адекватно заштитила њихове податке.
Исти регулатор је такође изрекао посебну казну од 530 милиона евра ТикТоку због преноса података европских корисника у Кину. Ову одлуку је ове године потврдио ирски Високи суд.
(индекс)
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