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Фицо јасан: Словачка није и неће бити члан "коалиције вољних"

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АТВ редакција
24.07.2026 17:15

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Руски предсједник Владимир Путин, лијево, гестикулира током састанка са словачким премијером Робертом Фицом у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Ramil Sitdikov

Словачка "није била, није и неће бити" члан "коалиције вољних", изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.

"Као шеф словачке владе, званично изјављујем да Словачка није била, није и неће бити члан "коалиције вољних" која подржава рат у Украјини", написао је на својој Фејсбук страници (забрањеној у Русији).

Нагласио је да "није учествовао ни на једном састанку овог војног клуба".

Премијер је извjестио да је разговарао са француским амбасадором у Словачкој у вези са тренутном ситуацијом.

Дипломата је увјерио Фица да је у питању неспоразум и да ће дипломатска мисија то јавно потврдити.

Фицо је такође поновио да Словачка не пружа војну подршку Украјини и да само пружа хуманитарну помоћ земљи.

Информативни портал еуБриеф, повезан са веб-сајтом Еурактив, објавио је претходно да се Словачка наводно придружила "коалицији вољних". Портал се позивао на информације добијене од француске амбасаде у Словачкој.

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Тагови :

Словачка

Роберт Фицо

Коалиција вољних

Русија

Украјина

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