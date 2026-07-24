Фицо јасан: Словачка није и неће бити члан "коалиције вољних"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Словачка "није била, није и неће бити" члан "коалиције вољних", изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
"Као шеф словачке владе, званично изјављујем да Словачка није била, није и неће бити члан "коалиције вољних" која подржава рат у Украјини", написао је на својој Фејсбук страници (забрањеној у Русији).
Нагласио је да "није учествовао ни на једном састанку овог војног клуба".
Премијер је извjестио да је разговарао са француским амбасадором у Словачкој у вези са тренутном ситуацијом.
Дипломата је увјерио Фица да је у питању неспоразум и да ће дипломатска мисија то јавно потврдити.
Фицо је такође поновио да Словачка не пружа војну подршку Украјини и да само пружа хуманитарну помоћ земљи.
Информативни портал еуБриеф, повезан са веб-сајтом Еурактив, објавио је претходно да се Словачка наводно придружила "коалицији вољних". Портал се позивао на информације добијене од француске амбасаде у Словачкој.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
19
12
19
06
18
59
18
58
18
48
Тренутно на програму