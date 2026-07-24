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Песков загрмио: "Монструозно"

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 16:32

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Песков загрмио: "Монструозно"

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је данас да су изјаве новог главнокомандујућег украјинске војске Михаила Драпатог о грађанима Донбаса монструозне.

Он и њему слични неће дозволити представницима кијевског режима да дођу до мирног рјешења, додао је Песков, преноси Спутњик.

"Што се тиче Драпатог, изјава је монструозна. То, прије свега, показује да је он нациста. А затим, то показује да он и људи слични њему неће до краја да дозволе било коме из кијевског режима да постигну мирно рјешење", рекао је Песков.

Према његовим ријечима, Драпати је овим изјавама потврдио исправност специјалне војне операције.

Он је додао да је увјерен да ће Драпати одговарати за оно што је изјавио.

Драпати је за грађане Русије рекао да су "нација која нема право на постојање".

За грађане Донбаса изјавио је да нису свјесно становништво, већ људи који не желе да раде и који би да све добијају бесплатно.

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Тагови :

Русија

Украјина

Михаило Драпати

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