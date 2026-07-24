Песков загрмио: "Монструозно"

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је данас да су изјаве новог главнокомандујућег украјинске војске Михаила Драпатог о грађанима Донбаса монструозне.
Он и њему слични неће дозволити представницима кијевског режима да дођу до мирног рјешења, додао је Песков, преноси Спутњик.
"Што се тиче Драпатог, изјава је монструозна. То, прије свега, показује да је он нациста. А затим, то показује да он и људи слични њему неће до краја да дозволе било коме из кијевског режима да постигну мирно рјешење", рекао је Песков.
Према његовим ријечима, Драпати је овим изјавама потврдио исправност специјалне војне операције.
Он је додао да је увјерен да ће Драпати одговарати за оно што је изјавио.
Драпати је за грађане Русије рекао да су "нација која нема право на постојање".
Ukraine's new commander-in-chief says Russians are a nation with no right to exist— NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2026
“Over thousands of years, nothing civilized has changed there — neither their mentality nor their imperial ambitions,” Mykhailo Drapatyi said.
The interview was recorded before he took office. pic.twitter.com/TenKHT6Ih6
За грађане Донбаса изјавио је да нису свјесно становништво, већ људи који не желе да раде и који би да све добијају бесплатно.
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