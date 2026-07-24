Љубавна афера завршила језивим злочином: Бивши гувернер крив за убиство трудне студенткиње

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бивши гувернер области Мигори у Кенији, Окот Обадо, проглашен је кривим за убиство 26-годишње трудне студенткиње Шерон Отијено, са којом је био у љубавној вези.
Крваво тијело Шерон Отијено пронађено је 2018. године бачено у жбуњу у близини једног градића на западу Кеније. Обадо, који је у то вријеме био гувернер округа Мигори, као и још двојица оптужених, осуђени су у четвртак због организовања њеног убиства.
Смрт Шерон Отијено изазвала је протесте широм Кеније и скренула пажњу на раширено насиље над женама у тој земљи.
Према националном истраживању, најмање 34 одсто жена у Кенији изјавило је 2022. године да је доживјело физичко насиље.
Судија Сесилија Гитуа изјавила је приликом изрицања пресуде, која је преношена уживо на телевизији, да је Обадо "осмислио план за елиминацију Шерон Отијено".
Обезбиједио је мотив, подстрек и новац за финансирање овог злочиначког подухвата, рекла је судија.
Додала је да је Обадов бивши лични асистент Мајкл Ојамо "омогућио извршење злочина", док је бивши секретар округа Каспал Обијеро "обезбиједио логистичку подршку и прикривање доказа како би избјегли откривање злочина".
Сва тројица се тренутно налазе у притвору и чекају изрицање казне.
"Задовољни смо пресудом. Вјерујемо да је правда коначно задовољена за Шерон", рекао је адвокат породице убијене студенткиње.
Вијест о њеном убиству шокирала је Кенију након што је новинар медијске куће Nation Media Group, Барак Одуор, изјавио да му се Шерон обратила због своје везе са тадашњим гувернером.
Њих двоје су се састали, након чега су отети, али је Одуор успио да побјегне из аутомобила у који су их отмичари убацили.
Два дана касније пронађено је тијело Шерон Отијено, са доказима да је можда била силована, као и са убодним ранама на врату, стомаку и леђима.
Исказ новинара, који је био очевидац отмице, постао је један од кључних доказа у истрази.
Полиција је успјела да пронађе возило које су користили отмичари.
Уређај за праћење возила био је искључен на дан отмице, а поново активиран наредног дана, што је тадашњи главни тужилац Нордин Хаџи описао као "пажљиво испланиран потез убица како би прикрили кретање возила".
Истрага је утврдила да су Обадо и Шерон били у "интимној вези", из које је проистекла трудноћа, којом бивши гувернер, према наводима тужилаштва, "није био задовољан".
Обадо је 2018. године негирао умијешаност у убиство.
Његов адвокат тада је изјавио за Би-Би-Си да је њихова веза била општепозната и да у њој није било ничег спорног нити злонамјерног.
Међутим, суд није прихватио ту одбрану.
Током суђења тужилаштво је саслушало 42 свједока и у великој мјери се ослањало на посредне доказе како би доказало да су Обадо и његова двојица саучесника заједнички организовали убиство Шерон Отијено, преноси лист Стар.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч1
Свијет
2 ч0
Најновије
19
12
19
06
18
59
18
58
18
48
Тренутно на програму