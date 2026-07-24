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Хорор на плажи! Туристу угризло непознато створење, хитно превезен у болницу

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 17:05

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Плажа
Фото: pexels/Hary Neves

На плажи у месту Пиопи , у италијанској регији Кампанија, туриста (55) из Швајцарске задобио је тешку повреду листа након што га је угризла за сада неидентификована риба, због чега је хитно пребачен у болницу.

Мушкарац је пливао свега неколико метара од обале када га је риба угризла за лист ноге, наневши му дубоку рану.

Изгубио је велику количину крви, а према писању листа Corriere della Sera, крварење је вјероватно било додатно појачано јер је користио лијекове за разређивање крви.

Спасиоци су брзо реаговали и пружили му прву помоћ на плажи, након чега је превезен у болницу, преноси Tv Svizzera.

Још није утврђено која је врста рибе изазвала напад.

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Међу главним сумњивцима су риба окидач, позната по снажним вилицама и агресивном понашању током љетње сезоне размножавања, као и баракуда, врста са оштрим зубима која се последњих година све чешће виђа у Средоземном мору.

Локалне власти и стручњаци покушавају да прецизно утврде која је животиња одговорна за инцидент.

Овај случај долази у тренутку када је дуж појединих обала Кампаније забиљежен пораст пријава уједа и убода риба.

Италијански медији наводе да је посљедњих недјеља више купача пријавило лакше повреде ногу и чланака на обали Амалфи и на Сорентинском полуострву.

Међутим, ти инциденти били су знатно блажи и највјероватније су их изазвале мање рибе, које нису повезане са озбиљном повредом швајцарског туристе.

(телеграф)

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Тагови :

Италија

Плажа

Риба

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