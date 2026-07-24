Хорор на плажи! Туристу угризло непознато створење, хитно превезен у болницу

Аутор:АТВ редакција
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На плажи у месту Пиопи , у италијанској регији Кампанија, туриста (55) из Швајцарске задобио је тешку повреду листа након што га је угризла за сада неидентификована риба, због чега је хитно пребачен у болницу.
Мушкарац је пливао свега неколико метара од обале када га је риба угризла за лист ноге, наневши му дубоку рану.
Изгубио је велику количину крви, а према писању листа Corriere della Sera, крварење је вјероватно било додатно појачано јер је користио лијекове за разређивање крви.
Спасиоци су брзо реаговали и пружили му прву помоћ на плажи, након чега је превезен у болницу, преноси Tv Svizzera.
Још није утврђено која је врста рибе изазвала напад.
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Међу главним сумњивцима су риба окидач, позната по снажним вилицама и агресивном понашању током љетње сезоне размножавања, као и баракуда, врста са оштрим зубима која се последњих година све чешће виђа у Средоземном мору.
Локалне власти и стручњаци покушавају да прецизно утврде која је животиња одговорна за инцидент.
Овај случај долази у тренутку када је дуж појединих обала Кампаније забиљежен пораст пријава уједа и убода риба.
Италијански медији наводе да је посљедњих недјеља више купача пријавило лакше повреде ногу и чланака на обали Амалфи и на Сорентинском полуострву.
Међутим, ти инциденти били су знатно блажи и највјероватније су их изазвале мање рибе, које нису повезане са озбиљном повредом швајцарског туристе.
(телеграф)
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