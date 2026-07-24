Трамп: Не вјерујем да Русија и Кина учествују у сукобу у Ирану

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Предсједник САД Доналд Трамп навео је да "не вјерује" да Русија и Кина учествују у сукобу у Ирану.
Међутим, он је у објави на "Трут сошл" упозорио Русију и Кину да би мијешање у сукоб САД и Ирана "било веома лоше за њих".
Трамп је напоменуо да му је предсједник Кине Си Ђинпинг током посљедњег састанка рекао да "ни у каквим околностима не би дао или продао оружје Ирану", те да се то односи на све кинеске компаније.
Амерички лидер додао је да слање оружја Техерану "не би било у најбољем интересу Русије и Кине".
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