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Трамп: Не вјерујем да Русија и Кина учествују у сукобу у Ирану

24.07.2026 17:43

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Амерички предсједник САД Вашингтон
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп навео је да "не вјерује" да Русија и Кина учествују у сукобу у Ирану.

Међутим, он је у објави на "Трут сошл" упозорио Русију и Кину да би мијешање у сукоб САД и Ирана "било веома лоше за њих".

Трамп је напоменуо да му је предсједник Кине Си Ђинпинг током посљедњег састанка рекао да "ни у каквим околностима не би дао или продао оружје Ирану", те да се то односи на све кинеске компаније.

Амерички лидер додао је да слање оружја Техерану "не би било у најбољем интересу Русије и Кине".

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Иран

Кина

Русија

Америка

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