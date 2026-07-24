Револуционарна гарда упозорила цивиле: Држите се 500 метара од америчких војника

Аутор:АТВ редакција
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Иранска Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) упозорила је цивиле широм Блиског истока да се држе најмање 500 метара даље од локација на којима се, како тврди, „скривају“ амерички војници, наводећи да ће наставак америчких „злочина“ учинити та мјеста легитимним метама.
Истовремено је позвала грађане да нове положаје америчких снага пријављују путем службених канала Револуционарне гарде.
Упозорење је објављено у 49. оперативном саопштењу ИРГЦ-а током рата, уз нове тврдње да су иранске снаге „у потпуности уништиле“ велико складиште муниције и касарну у ваздухопловној бази Али Ал Салем у Кувајту, као и да су „елиминисале“ Амазонов центар за податке у Бахреину.
ИРГЦ је такође оптужио Вашингтон да прикрива стварни број својих погинулих и рањених.
„Упозоравамо све грађане у земљама у којима су распоређени амерички војници да се, ради властите безбједности, одмах удаље најмање 500 метара од мјеста на којима се амерички војници скривају“, наводи се у саопштењу ИРГЦ-а које је пренијела новинска агенција Тасним.
Револуционарна гарда тврди да су бројни амерички официри и војници, „из страха од иранске ватре“, напустили своје базе и премјестили се у зграде у градовима из којих управљају војним операцијама. ИРГЦ поручује да ће те локације бити предмет „одмазде“ уколико се, како наводе, наставе амерички ратни злочини, преноси Кликс.
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