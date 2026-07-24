Индија: Приведено више од 2.500 људи након убиства полицајца

Аутор:АТВ редакција
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Индијска полиција привела је више од 2.500 људи у Кашмиру, након што је терориста убио полицајца у сриједу, 22. јула, јавио је лист "Тајмс оф Индија".
Лист наводи да се наставља потрага за терористом који је убио 45-годишњег полицајца у граду Анантнаг.
Први министар Џамуа и Кашмира Омар Абдулах критиковао је масовна привођења као "контрапродуктивна", преноси Срна.
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