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Индија: Приведено више од 2.500 људи након убиства полицајца

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 17:52

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Студентски активисти учествују у демонстрацијама са захтјевом за реформу образовања, у оквиру текућег протестног покрета странке „Cockroach Janta Party“, у Калкути, Индија, у петак, 24. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Bikas Das

Индијска полиција привела је више од 2.500 људи у Кашмиру, након што је терориста убио полицајца у сриједу, 22. јула, јавио је лист "Тајмс оф Индија".

Лист наводи да се наставља потрага за терористом који је убио 45-годишњег полицајца у граду Анантнаг.

Први министар Џамуа и Кашмира Омар Абдулах критиковао је масовна привођења као "контрапродуктивна", преноси Срна.

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Тагови :

Индија

Протести

Убиство

Полиција

привођење

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