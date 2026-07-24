Logo

Минић посјетио вишечлану породицу Пецикоза: Подршка као велико охрабрење

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 18:48

Коментари:

0
Минић посјета Пецикозе вишечлана породица
Фото: Srna

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас вишечлану породицу Пецикоза у насељу Косово Поље код Вишеграда.

Посјета је уприличена поводом недавног рођења шестог дјетета у овој породици, дјевојчице Софије.

Отац шесторо дјеце Славко Пецикоза захвалио је институцијама Републике Српске, локалној заједници и предузећу "Хидроелектране на Дрини" на подршци коју пружају његовој породици.

Пецикоза је рекао да подршка коју добијају као вишечлана породица представља велико охрабрење.

Он је навео да са супругом има четири сина и двије кћерке, од којих је најмлађа Софија тек рођена.

"Најстарији син је рођен 2011. године, четворо дјеце су школарци, старија кћерка има четири и по године, а Софија је тек рођена", рекао је Пецикоза.

Пецикоза је запослен као возач у "Хидроелектранама на Дрини", док је његова супруга посвећена бризи и васпитању шесторо дјеце, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

породица Пецикоза

посјета

вишечлана породица

Саво Минић

Вишеград

Коментари (0)

Прочитајте више

Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Реализован још један задатак Владе, борци и РВИ ослобођени партиципација

32 мин

2
Саво Минић

Република Српска

Минић: Обезбиједити средства за нове генераторске прекидаче за "ХE на Дрини"

2 ч

0
Минић: Све има смисла ако је због дјеце и њихове будућности

Друштво

Минић: Све има смисла ако је због дјеце и њихове будућности

2 ч

0

Више из рубрике

Под контролом пожар у селу Котези, ватра не угрожава домаћинства

Градови и општине

Под контролом пожар у селу Котези, ватра не угрожава домаћинства

2 ч

0
Пале у функцији кружни ток 24.7.2026.

Градови и општине

Кружни ток у Палама од данас у функцији

2 ч

0
Јак вјетар отежавао гашење: Пожар у селу Хум под контролом, објекти нису угрожени

Градови и општине

Јак вјетар отежавао гашење: Пожар у селу Хум под контролом, објекти нису угрожени

3 ч

0
Ново шеталиште у Фочи

Градови и општине

Фоча добија Трг породице и ново шеталиште уз Дрину

3 ч

0

  • Најновије

19

12

Како Срби да заштите имовину у Федерацији БиХ?

19

06

Како ће изгледати предстојећи избори и гласачки листићи?

18

59

Језива саобраћајка на ауто-путу: Погинуло дијете у судару два аута!

18

58

Централне вијести, 24.07.2026.

18

48

Минић посјетио вишечлану породицу Пецикоза: Подршка као велико охрабрење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима