Минић посјетио вишечлану породицу Пецикоза: Подршка као велико охрабрење

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас вишечлану породицу Пецикоза у насељу Косово Поље код Вишеграда.
Посјета је уприличена поводом недавног рођења шестог дјетета у овој породици, дјевојчице Софије.
Отац шесторо дјеце Славко Пецикоза захвалио је институцијама Републике Српске, локалној заједници и предузећу "Хидроелектране на Дрини" на подршци коју пружају његовој породици.
Пецикоза је рекао да подршка коју добијају као вишечлана породица представља велико охрабрење.
Он је навео да са супругом има четири сина и двије кћерке, од којих је најмлађа Софија тек рођена.
"Најстарији син је рођен 2011. године, четворо дјеце су школарци, старија кћерка има четири и по године, а Софија је тек рођена", рекао је Пецикоза.
Пецикоза је запослен као возач у "Хидроелектранама на Дрини", док је његова супруга посвећена бризи и васпитању шесторо дјеце, преноси Срна
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