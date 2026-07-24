"Од ноћас нема више америчких царина за Србију"

Аутор:АТВ редакција
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САД укидају царине Србији од 35 одсто које су биле на снази од августа прошле године, потврдио је предсједник Србије Александар Вучић.
„Од ноћас у поноћ тарифе за Србију су нула одсто, у будућности можда буду 10 до 12 одсто, али сада док трају разговори биће нула“, рекао је Вучић за РТС.
"Имали смо царине на челик, алуминијум, путничка возила, бакар, што су стратешки производи и што су американци увијек радили, а онда су додате тарифе као одговор земљама које су имале спољнотрговински суфицит према САД. Људи треба да знају да је то нама нанијело проблеме, посебно код дела страних и домаћих компанија. Ужички Партизан је извозио њима. Од ноћас по нашем времену тарифе за Србију су 0%. У будућем периоду биће 10 и 12, али за сада ће бити 0 одсто. То нама даје огромну шансу", каже Вучић.
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