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"Од ноћас нема више америчких царина за Србију"

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 19:41

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"Од ноћас нема више америчких царина за Србију"
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

САД укидају царине Србији од 35 одсто које су биле на снази од августа прошле године, потврдио је предсједник Србије Александар Вучић.

„Од ноћас у поноћ тарифе за Србију су нула одсто, у будућности можда буду 10 до 12 одсто, али сада док трају разговори биће нула“, рекао је Вучић за РТС.

"Имали смо царине на челик, алуминијум, путничка возила, бакар, што су стратешки производи и што су американци увијек радили, а онда су додате тарифе као одговор земљама које су имале спољнотрговински суфицит према САД. Људи треба да знају да је то нама нанијело проблеме, посебно код дела страних и домаћих компанија. Ужички Партизан је извозио њима. Од ноћас по нашем времену тарифе за Србију су 0%. У будућем периоду биће 10 и 12, али за сада ће бити 0 одсто. То нама даје огромну шансу", каже Вучић.

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Тагови :

царине

Србија

Александар Вучић

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