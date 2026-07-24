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Лото бројеви: Извучена комбинација у 59. колу

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 20:10

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Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Фото: ATV

Лото резултати 59. кола, које је извучено 24.07.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 10, 18, 14, 39, 35, 7, 1.

Лото 7/39 резултати, 59. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 2.000.000 КМ, извучени су бројеви: 10, 18, 14, 39, 35, 7, 1.

У овој игри није било добитника

Лото плус резултати, 59. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 5.700.000 КМ, извучени су бројеви: 21, 2, 19, 23, 9, 29, 33.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 59. коло

Џокер игра у 59. колу износила је 200.000 КМ, извучени су бројеви: 8, 0, 6, 6, 1, 1.

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

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