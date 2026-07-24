Лото бројеви: Извучена комбинација у 59. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 59. кола, које је извучено 24.07.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 10, 18, 14, 39, 35, 7, 1.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 2.000.000 КМ, извучени су бројеви: 10, 18, 14, 39, 35, 7, 1.
У овој игри није било добитника
У игри Лото плус, за седмицу у износу 5.700.000 КМ, извучени су бројеви: 21, 2, 19, 23, 9, 29, 33.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 59. колу износила је 200.000 КМ, извучени су бројеви: 8, 0, 6, 6, 1, 1.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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