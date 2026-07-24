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Маринко Божовић по трећи пут постао отац: Објавио слику породице

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 16:53

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Маринко Божовић по трећи пут постао отац: Објавио слику породице

Маринко Божовић, начелник општине Источна Илиџа и члан Предсједништва СДС по трећи пут постао је отац.

Како је објавио на друштвеним мрежама, Божовићева супруга на свијет је донијела кћерку.

"Добро нам дошла Аника љубави! Моје четири цуре, мој понос", објавио је Божовић на друштвеним мрежама.

Божовић је и кандидован за српског члана Предсједништва БиХ на предстојећим општим изборима у октобру.

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Тагови :

Маринко Божовић

СДС

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