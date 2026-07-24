Електрични тротинети под лупом: Због несрећа европске земље пооштравају прописе

Аутор:Марија Милановић
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Електрични тротинети, некада симбол брзог и еколошког превоза, у све више европских земаља постају предмет забрана и строгих ограничења. Разлог су све чешће саобраћајне несреће.
Ограничења су све оштрија. Велики број европских земаља кренуо је у "обрачун" са несавјесним возачима, као и онима који због старосне доби не могу саобраћати овим превозним средством те на тај начин потенцијално угрозити себе и остале учеснике у саобраћају.
Приватни електрични тротинети не смију се користити на јавним путевима, бициклистичким стазама и тротоарима у Великој Британији. Дозвољени су само изнајмљени тротинети у оквиру државних пилот-пројеката. Прецизније, власници приватних тротинета могу их возити само на приватном посједу уз дозволу власника.
Иако су забрањени и постоје јасни прописи, а за чије кршење слиједе ригорозне санкције, грађани их често знају илегално користити, међутим, забрана је и даље на снази.
Већина електричних тротинета није одобрена за јавни саобраћај у Холандији. Само неколико модела који су прошли национално одобрење. Електрични тротинети могу да се користе на јавним путевима. За већину грађана то у пракси значи забрану.
Поред земаља које су изричите у кориштењу тротинета у потпуности или само у одређеним предјелима или саобраћају, постоје и градови, који су забранили изнајмљивање електричних тротинета попут Париза, који је забранио изнајмљивање још 2023. године и оно траје и данас. Затим Праг ове године као и Фиренца.
Како би се се спријечило кршење закона, угрожавање учесника у саобраћају и спречавање трагичних исхода у земљама као што су Француска, Њемачка, Шпанија, Ирска те поједине земље из региона успостављене су јасна старосна ограничења за кориштење електричних тротинета у саобраћају.
Тако у Француској и Њемачкој није дозвољено кориштење електричних тротинета особама млађим од 14 година.
У Француској важе строга правила за електричне тротинете, која укључују потпуну забрану изнајмљивања у Паризу, ограничење брзине и прописе о старосној доби. Кључне мјере обухватају забрану рентирања, ограничење брзине на 25 км на сат и минималну старост возача од 12 година.
Главни град Француске је у септембру 2023. године постао прва европска пријестоница која је у потпуности забранила рентање електричних тротинета након изречене одлуке грађана на референдуму.
Овај закон у Њемачкој службено назван Уредба о малим електричним возилима (Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung еКФВ), ступио је на снагу 15. јуна 2019. године. Овим законом јасно је уређена старосна граница од 14 година, максималну брзину од 20 км на сат и обавезну употребу бициклистичких стаза.
Градске власти Мадрида у октобру 2024. године укинуле су дозволе компанијама за рентање електричних тротинета, чиме је практично забрањено њихово комерцијално изнајмљивање у главном граду због проблема са паркирањем и безбједношћу.
Шпанија није увела потпуну забрану електричних тротинета у 2024. години, али је ове, 2026. године спровела највеће пооштравање закона до сада. Умјесто забране, држава их је правно изједначила са моторизованим возилима.
Ирске власти забраниће вожњу електричних скутера млађима од 18 година и захтијеваће да возачи посједују дозволу и носе кациге, саопштила је Влада Ирске.
Ројтерс подсјећа да је вожња електричних скутера до сада била дозвољена старијима од 16 година, али да је нова одлука донесена због пораста броја повреда мозга усљед пада са електричних скутера за 50 одсто у посљедњих годину дана.
Грчка је усвојила закон о електричним тротинетима који предвиђа високе казне и старосну границу од 17 година за њихову употребу, у покушају да оконча хаос на путевима и тротоарима након низа тешких несрећа.
Млађима од 17 година више није дозвољено да користе електричне тротинете на јавним путевима.
За кршење забране прописана је казна од 150 евра. Компаније које буду изнајмљивале тротинете млађима од 17 година суочавају се са казнама до 1.000 евра.
У већини других држава, као што си Италија, Аустрија, Белгија, Данска, Норвешка, Шведска, Хрватска, Словенија...и др. електрични тротинети су дозвољени, али уз правила као што су: ограничење брзине на 20-25 километара на сат, забрана вожње на тротоару, обавезно кориштење кациге, те обавезно осигурање у појединим земљама.
Када је ријеч о државама ван Европе, забране постоје у појединим градовима.
Тако, је Сингапур значајно пооштрио прописе и забранио електричне тротинете на пјешачким стазама. Затим, Аустралија, САД и Канада имају различита правила по савезним државама, покрајинама или градовима, а не јединствену националну забрану.
Вожња електричних тротинета би и у Босни и Херцеговини ускоро би могла бити уређена знатно строжијим правилима. Пред посланицима Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ 22. јула наћи ће се приједлог измјена Закона о основама безбједности саобраћаја којим се први пут детаљно регулише кориштење електричних тротинета.
Једна од најважнијих предложених новина јесте забрана управљања електричним тротинетима за дјецу млађу од 14 година.
Подсјећања ради у највећем граду Републике Српске електрични тротинети својим доласком изазвали су бурне реакције. Наиме, набавком чак 200 "БинБин" електричних тротинета поред олакшица када је у питању превоз, дошли су и проблеми.
У највећи град Републике Српске, прије три године дошле су двије стотине електричних тротинета које данас користе грађани Бањалуке, међутим поред пунољетних, користе их и малољетна лица, а свједоци смо да на једном тротинету често видимо више од једног лица.
Такође, свједочили смо и инцидентима несавјесних грађана, који су их бацали, нестручно паркирали и остављали на непрописним мјестима, а било је и саобраћајних незгода, на срећу без трагичног исхода.
У периоду од 01. јуна 2023. године до 30. јуна 2026. године укупно догодило 40 саобраћајних незгода у којима су учествовала лака лична електрична возила (2023. године – 15, 2024. године – 13, 2025. године – осам, а од почетка ове године шест саобраћајних незгода), потврђено је за наш портал од Полицијске управе Бањалука.
Бања Лука
„БинБин“ угрожава безбједност у Бањалуци? Град ћути, ево шта каже струка
Најчешћи узроци саобраћајних незгода у којима учествују лака лична електрична возила су непрописно кретање по коловозу или тротоару, те непоштовање саобраћајне сигнализације и одредби Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске.
Возачима лаких личиних електричиних возила у периоду од 01. јуна 2023. године до 30. јуна 2026. године издата су укупно 304 прекршајна налога.
Најчешћи прекршаји које чине возачи лаких личиних електричиних возила су кретање по површинама на којима то није дозвољено, некориштење заштитне кациге, непосједовање идентификационе потврде и наљепнице, те превожење других лица на лаком личном електричном возилу.
У претходно наведеном периоду, како наводе из ПУ Бањалука у одговору, евидентирано је укупно десет случајева у којима су лака лична електрична возила користила малољетна лица супротно важећим прописима. У свим случајевима поступљено је у складу са законским прописима.
Сва лица која управљају лаким личним електричним возилима дужна су да се придржавају одредби Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске које дефинишу ову категорију учесника у саобраћају.
О безбједности и начину кориштења електричних тротинета на територији Града Бањалука од надлежних Градске управе одговор још увијек нисмо добили.
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