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Ово су прогнозе метеоролога: Какво вријеме нас сутра очекује

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 14:55

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Киша
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће, након ведрог и свјежег јутра, већи дио дана бити претежно сунчано уз развој облачности, али без падавина и топлије.

Мјестимично уз ријеке и по котлинама очекује се пролазна јутарња магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха износиће од девет до 14, на југу до 17, у вишим пред‌јелима од четири, а дневна од 25 до 31 степен Целзијусов.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверних смјерова. У Херцеговини умјерена, током јутра и појачана бура.

У ноћи са суботе на нед‌јељу услиједиће постепено наоблачење од запада у Крајини, у осталим крајевима ведро.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

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Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно 14 степени, Хан Пијесак 15, Кнежево 16, Гацко и Соколац 17, Рудо 18, Сребреница 19, Мркоњић Град и Сарајево 20, Зворник и Рибник 21, Вишеград и Требиње 22, Добој и Нови Град 23, Бањалука, Билећа, Приједор и Србац 24, Требиње 26 и Мостар 27 степени Целзијусових.

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метеоролози

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