ФК Борац: Пуна подршка Звјездану Мисимовићу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицијски службеници СИПА претресали су више објеката који користи Звјездан Мисимовић, прослављени фудбалер и предсједник ФК "Борац" из Бањалуке.
Поводом ових догађаја, саопштењем се огласио и Фудбалски клуб Борац, које преносимо у цјелости:
"ФК Борац обавјештава јавност да су по налогу Основног суда у Бањалуци припадници СИПА-е данас извршили претрес клупских просторија, али и објеката које користи Звјездан Мисимовић, предсједник ФК Борац.
У склопу претреса привремено је одузета пословна документација и други предмети. Због истраге која је у току не можемо да пружимо више детаља и не желимо да се бавимо спекулацијама које су се појавиле у медијима.
Овим путем желимо да подсјетимо јавност да се наш клуб у протеклих неколико година у више наврата нашао под контролом финансијског пословања од стране надлежних институција и да нису уочене било какве неправилности нити елементи постојања кривичног дјела или било каквог кршења законом донесених прописа.
ФК Борац поштује рад свих надлежних институција и позивамо их да и даље одговорно и савјесно раде свој посао, а наш клуб ће увијек да буде отворен за сарадњу.
ФК Борац у посљедњих неколико година, својим напретком на свим пољима, постао је многима трн у оку, али ми нећемо одустати од наших циљева – да нам Борац напредује из дана у дан.
Овим путем желим и да пружимо пуну подршку нашем предсједнику Звјездану Мисимовићу који је оставио дубок траг у европском фудбалу и који од првог дана свог директорског, а потом и предсједничког мандата одговорно, предано и професионално обавља свој посао".
Хроника
Огласила се СИПА о акцији ”Борац”: У претресима изузета пословна документација
Хроника
СИПА претреса Звјездана Мисимовића, предсједника ФК ”Борац”!
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
04
15
58
15
47
15
42
15
35
Тренутно на програму