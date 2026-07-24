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ФК Борац: Пуна подршка Звјездану Мисимовићу

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 14:35

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ФК Борац: Пуна подршка Звјездану Мисимовићу
Фото: АТВ

Полицијски службеници СИПА претресали су више објеката који користи Звјездан Мисимовић, прослављени фудбалер и предсједник ФК "Борац" из Бањалуке.

Поводом ових догађаја, саопштењем се огласио и Фудбалски клуб Борац, које преносимо у цјелости:

"ФК Борац обавјештава јавност да су по налогу Основног суда у Бањалуци припадници СИПА-е данас извршили претрес клупских просторија, али и објеката које користи Звјездан Мисимовић, предсједник ФК Борац.

У склопу претреса привремено је одузета пословна документација и други предмети. Због истраге која је у току не можемо да пружимо више детаља и не желимо да се бавимо спекулацијама које су се појавиле у медијима.

Овим путем желимо да подсјетимо јавност да се наш клуб у протеклих неколико година у више наврата нашао под контролом финансијског пословања од стране надлежних институција и да нису уочене било какве неправилности нити елементи постојања кривичног д‌јела или било каквог кршења законом донесених прописа.

ФК Борац поштује рад свих надлежних институција и позивамо их да и даље одговорно и савјесно раде свој посао, а наш клуб ће увијек да буде отворен за сарадњу.

ФК Борац у посљедњих неколико година, својим напретком на свим пољима, постао је многима трн у оку, али ми нећемо одустати од наших циљева – да нам Борац напредује из дана у дан.

Овим путем желим и да пружимо пуну подршку нашем предсједнику Звјездану Мисимовићу који је оставио дубок траг у европском фудбалу и који од првог дана свог директорског, а потом и предсједничког мандата одговорно, предано и професионално обавља свој посао".

Градски стадион Бањалука

Хроника

Огласила се СИПА о акцији ”Борац”: У претресима изузета пословна документација

звјездан мисимовиц

Хроника

СИПА претреса Звјездана Мисимовића, предсједника ФК ”Борац”!

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Тагови :

ФК Борац

Звјездан Мисимовић

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