Минић: Честитке ФК Борац на великој побједи и сјајној игри

Аутор:АТВ редакција
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Честитке ФК Борац на великој побједи и сјајној игри, написао је на Иксу предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Истакао је да је Бањалука још једном показала како се срцем, дисциплином и квалитетом бране боје свог клуба.
"Браво", поручио је Минић.
Фудбал
Три гола у мрежи гостију: Борац рутински против Петрокуба
Фудбалери Борца славили су убједљиво у првом мечу другог кола квалификација за Лигу конференција против молдавског Петрокуба (3:0).
Честитке ФК Борац на великој побједи и сјајној игри!— Саво Минић (@minic_savo) July 23, 2026
Вечерас је Бањалука још једном показала како се срцем, дисциплином и квалитетом бране боје свог клуба. Браво! pic.twitter.com/EAnpNlY7j2
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