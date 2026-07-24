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Минић: Честитке ФК Борац на великој побједи и сјајној игри

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 07:05

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Предсједник Владе Саво Минић и организациони секретар СНСД-а Игор Додик на утакмици ФК Борац, 23.07.2026.
Фото: @minic_savo / X

Честитке ФК Борац на великој побједи и сјајној игри, написао је на Иксу предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Истакао је да је Бањалука још једном показала како се срцем, дисциплином и квалитетом бране боје свог клуба.

"Браво", поручио је Минић.

Борац против Петрокуба

Фудбал

Три гола у мрежи гостију: Борац рутински против Петрокуба

Фудбалери Борца славили су убједљиво у првом мечу другог кола квалификација за Лигу конференција против молдавског Петрокуба (3:0).

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Тагови :

Саво Минић

ФК Борац

побједа

Бањалука

Лига Конференција

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