Нова пријетња Хута: "Слиједи катастрофа"

Аутор:АТВ редакција
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Јеменски Хути, милитантна група коју подржава Техеран, наводно су напали два саудијска танкера у Црвеном мору, отварајући нови фронт у рату између Ирана и Америке, која удара на мете у блискоисточној земљи сваке ноћи већ скоро двије седмице заредом.
Нова пријетња у виду Хута могла би да прошири рат у Ирану и доведе у ризик још једно уско грло поморског саобраћаја, након иранске блокаде Ормуског мореуза. Напади би, штавише, могли поново да распламсају рат у Јемену.
Уколико се потврди, напад на танкере у Црвеном мору био би први откако су Хути прогласили поморску блокаду против Саудијске Арабије. Група је рекла да је гађала два саудијска нафтна танкера у Црвеном мору због кршења њихове блокаде. Хути тврде да су поморски ембарго увели као одговор на наводну саудијску блокаду лука и аеродрома у сјеверозападном Јемену, који је под њиховом контролом.
Ријад је одбацио те оптужбе и поручио да ће „предузети све неопходне мјере како би заштитили своје бродове у складу са међународним правом“.
Како пише Би-би-си, најмање седам танкера, који су пловили ка саудијским лукама или из њих, нагло је промијенило курс близу Јемена због поморске блокаде Хута.
Према подацима компаније "Кплер", која се бави анализом поморског саобраћаја, дан прије него што су Хути прогласили блокаду кроз мореуз Баб ел Мандеб у Црвено море упловило је 20 бродова, док су 22 испловила у супротном смјеру.
Такође, подаци сервиса "Марин Трафик" показују и да је најмање осам бродова који су пловили ка Црвеном мору одустало од уласка у мореуз Баб ел Мандеб са јужне стране и окренуло курс.
Црвено море постало је једна од главних рута за извоз саудијске нафте након што је рат у Ирану практично затворио Ормуски мореуз.
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Нова пријетња у виду Хута могла би да прошири рат у Ирану и доведе у ризик још једно уско грло поморског саобраћаја, након иранске блокаде Ормуског мореуза. Напади би, штавише, могли поново да распламсају рат у Јемену.
Уколико се потврди, напад на танкере у Црвеном мору био би први откако су Хути прогласили поморску блокаду против Саудијске Арабије. Група је рекла да је гађала два саудијска нафтна танкера у Црвеном мору због кршења њихове блокаде. Хути тврде да су поморски ембарго увели као одговор на наводну саудијску блокаду лука и аеродрома у сјеверозападном Јемену, који је под њиховом контролом.
Ријад је одбацио те оптужбе и поручио да ће „предузети све неопходне мјере како би заштитили своје бродове у складу са међународним правом“.
Како пише Би-би-си, најмање седам танкера, који су пловили ка саудијским лукама или из њих, нагло је промијенило курс близу Јемена због поморске блокаде Хута.
Према подацима компаније "Кплер", која се бави анализом поморског саобраћаја, дан прије него што су Хути прогласили блокаду кроз мореуз Баб ел Мандеб у Црвено море упловило је 20 бродова, док су 22 испловила у супротном смјеру.
Такође, подаци сервиса "Марин Трафик" показују и да је најмање осам бродова који су пловили ка Црвеном мору одустало од уласка у мореуз Баб ел Мандеб са јужне стране и окренуло курс.
Црвено море постало је једна од главних рута за извоз саудијске нафте након што је рат у Ирану практично затворио Ормуски мореуз.
Кроз Црвено море пролази скоро 15 одсто укупне свјетске поморске трговине. Оно повезује Средоземно море и Аденски залив преко двије кључне поморске тачке – Суецког канала у Египту и мореуза Баб ел Мандеб између Јемена и Рога Африке.
Баб ел Мандеб, дуг 112, а широк око 32 километра, налази се на јужном врху Арапског полуострва и представља витални поморски теснац кроз који пролази око 12 одсто укупне свјетске трговине, укључујући четвртину глобалног контејнерског саобраћаја. Њиме роба путује између Европе и Азије преко Суецког канала у Египту.
Његов значај додатно је порастао за извоз саудијске нафте откако су поремећаји у Ормузу, кроз који пролази 20 одсто свјетског транспорта нафте, ограничили поморски саобраћај из Персијског залива. Ријад је од затварања Ормуза преусмјерио више од 70 одсто извоза своје сирове нафте из Персијског залива ка луци Јанбу на Црвеном мору.
Хути су рекли да ће заустављати само бродове повезане са Саудијском Арабијом или који улазе или излазе из саудијских црвеноморских лука. Али током сличне блокаде против Израела због рата у Гази напали су многа пловила која нису имала везе са тим сукобом.
Розмари Келаник из тинк-танка "Дифенс прајоритиз" рекла је да би сваки напад Хута на бродове у Црвеном мору или Аденском заливу "утицао на читав међународни поморски саобраћај, а не само на бродове који плове ка Саудијској Арабији".
Сама пријетња нападима могла би да одврати међународне бродарске компаније од кориштења ове поморске руте, што се већ и дешава.
Иран је у Ормуском мореузу већ показао да и повремени напади на бродове могу бити довољни да практично затворе један од најважнијих свјетских поморских пролаза, јер значајно повећавају безбједносни ризик и трошкове осигурања пловидбе.
Поморска мисија Европске уније у региону, Аспидес, у сриједу је препоручила да „трговачки бродови повезани са израелским, америчким или саудијским интересима избјегавају пловидбу кроз Црвено море и Аденски залив док се ниво пријетње не смањи“, према Ројтерсу.
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"Многи од тих бродова су веома велики танкери за превоз сирове нафте. Мислим да би посљедице евентуалног напада биле катастрофалне. Сигурно би било и људских жртава међу члановима посаде", рекао је Мартин Кели из "ЕОС риск групе".
Хути не контролишу дио јеменске обале уз Баб ел Мандеб, али држе територију која се налази на мање од 100 километара од овог стратешки важног мореуза. Троје неименованих званичника Хута рекло је у уторак АП-у да је њихова група мјесецима припремала планове за ометање поморског саобраћаја кроз Баб ел Мандеб.
Ти планови укључују:
Бродови ће, како су рекли, најприје бити упозорени да не прелазе одређене границе у мореузу, а ако то буду игнорисали, Хути ће употријебити војну силу.
Хути су у јеку рата у Гази напали више од 100 бродова, прије него што су интензивни ваздушни удари Америке и Израела почетком 2025. зауставили те нападе, како наводи Pbs.org. Али сада ризикују да поново распламсају сукоб са Саудијском Арабијом и њеним савезницима у Јемену, гдје су велике борбе окончане примирјем 2022.
Саудијска војска поручила је да ће држати Баб ел Мандеб отвореним за пловидбу.
"На сваку пријетњу Хута бродовима који пролазе овим мореузом биће одговорено брзо и одлучно", рекао је портпарол саудијске војске Турки ел Малки.
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Грађански рат у Јемену почео је 2014, када су побуњеници заузели пријестоницу Сану и већи дио сјеверног Јемена, приморавши међународно признату владу на егзил. Ријад је предводио међународну коалицију која се борила против Хута и увео ваздушну и поморску блокаду подручја под њиховом контролом, која је посљедњих година ублажена.
Хути тврде да је циљ затварања Баб ел Мандеба за саудијске бродове да приморају коалицију да укине блокаду.
Ахмед Наџи, аналитичар Међународне кризне групе, оцијенио је да ова блокада истовремено одговара и Ирану, савезнику Хута, у тренутку када Америка свакодневно бомбардује ту земљу.
"Хути Техерану омогућавају утицај над једним од најважнијих свјетских поморских теснаца", рекао је он, додајући да отварање нових тачака притиска широм региона даје Ирану додатну преговарачку предност.
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је у уторак да ће САД "средити ствари" у Црвеном мору ако Хути наметну блокаду поморског саобраћаја и енергетског извоза из Саудијске Арабије.
"За сада се то није догодило… Ако се нешто тако догоди, средићемо ствари… Знате, радили смо то већ прије са Хутима и нисмо чули за њих неко вријеме, откако смо урадили то што смо првобитно урадили", рекао је Трамп, преноси Блиц.
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