Драма код Сијетла: Срушио се авион, ватра прогутала летјелицу

Аутор:АТВ редакција
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Љекари се боре за живот особе која је тешко повријеђена када се авион компаније Кенмор ер срушио код Сијетла.
Према наводима власти, из летилице је спасено свих 11 путника, а 4 особе су повријеђене.
Летилица, која је била на путу ка Роч Харбору на острвима Сан Хуан, срушила се у море у четвртак увече код острва Сусија, а потом ју је захватио пожар.
Авион је полијетео из Сијетла око 17:15 часова и принудно је слетио у залив Шалоу Беј, након чега се запалио, саопштили су из компаније Кенмор ер и Обалска стража. На снимцима и фотографијама са мјеста несреће виде се дијелови авиона разбацани по стијенама и у води, док се из олупине уздизао велики стуб црног дима.
Повријеђене су 4 особе, од којих је једна у критичном стању. Двије особе превезене су у медицинске установе у Белингему, док су 2 транспортоване на острво Оркас ради љекарског прегледа. Канцеларија шерифа округа Сан Хуан саопштила је да повреде обухватају „повреде главе, преломе костију и посјекотине”.
Острво Сусија је мало острво сјеверно од острва Оркас и налази се око 6,5 километара јужно од поморске границе између САД и Канаде. Иако превозе релативно мали број путника, хидроавиони су неизоставан дио љетњег неба изнад Сијетла, са стотинама полијетања и слијетања сваког дана на језерима Јунион и Вашингтон, ка острвима у Салишком мору или на панорамским летовима.
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У тренутку несреће подручје су захватиле грмљавинске олује, уз ударе вјетра од 19 до 32 километра на час и видљивост од око 16 километара, рекао је метеоролог Националне метеоролошке службе Харисон Радемахер.
Лет од Сијетла до Роч Харбора обично траје између 30 и 45 минута. Пилот најчешће лети сјеверозападно од Сијетла дуж обале острва Видби, затим пролази западно од острва Лопез прије слијетања у Роч Харбор на сјеверу острва Сан Хуан.
Авион је у четвртак полијетео у 16:33 часа и кренуо ка сјеверозападу, затим летио источно од острва Лопез, Декејтер и Блејкли, прије него што је направио заокрет око острва Оркас, показују подаци сервиса Флајтрадар24. Сјеверно од острва Волдрон авион је направио оштар заокрет и кренуо ка истоку, након чега је нагло изгубио висину и срушио се код острва Сусија.
BREAKING: Kenmore Air plane carrying 11 people crashes north of Seattle. Multiple people being rescued pic.twitter.com/5396wT6319— BNO News (@BNONews) July 24, 2026
Компанија Кенмор ер, која лети са језера Јунион и из базе у Кенмору на сјеверном дијелу језера Вашингтон, највећи је оператер хидроавиона у Сједињеним Америчким Државама. Годишње превезе више од 90.000 путника на више од 45 дестинација широм сјеверозападног Пацифика и Канаде. Компанија запошљава 52 пилота и располаже флотом од 25 авиона. Њени путници су и становници острва који свакодневно путују у Сијетл и назад, као и туристи.
Компанија је саопштила да је активирала своје „процедуре за ванредне ситуације” и да за сада неће спекулисати о узроку несреће.
„Захвални смо што су све особе које су биле у авиону пронађене и евидентиране. Наш приоритет је да путници и пилот добију сву потребну његу и подршку”, изјавио је извршни директор Кенмор ера Дејвид Гуџел.
Авион који се срушио, де Хавиланд ДХЦ-3 Отер, највећи је и најснажнији модел у флоти компаније Кенмор ер. Може да превезе 10 путника и има домет од око 800 километара, преноси Телеграф.
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