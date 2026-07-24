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Драма код Сијетла: Срушио се авион, ватра прогутала летјелицу

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 07:29

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Љекари се боре за живот особе која је тешко повријеђена када се авион компаније Кенмор ер срушио код Сијетла.

Према наводима власти, из летилице је спасено свих 11 путника, а 4 особе су повријеђене.

Летилица, која је била на путу ка Роч Харбору на острвима Сан Хуан, срушила се у море у четвртак увече код острва Сусија, а потом ју је захватио пожар.

Авион је полијетео из Сијетла око 17:15 часова и принудно је слетио у залив Шалоу Беј, након чега се запалио, саопштили су из компаније Кенмор ер и Обалска стража. На снимцима и фотографијама са мјеста несреће виде се дијелови авиона разбацани по стијенама и у води, док се из олупине уздизао велики стуб црног дима.

Повријеђене су 4 особе, од којих је једна у критичном стању. Двије особе превезене су у медицинске установе у Белингему, док су 2 транспортоване на острво Оркас ради љекарског прегледа. Канцеларија шерифа округа Сан Хуан саопштила је да повреде обухватају „повреде главе, преломе костију и посјекотине”.

Острво Сусија је мало острво сјеверно од острва Оркас и налази се око 6,5 километара јужно од поморске границе између САД и Канаде. Иако превозе релативно мали број путника, хидроавиони су неизоставан дио љетњег неба изнад Сијетла, са стотинама полијетања и слијетања сваког дана на језерима Јунион и Вашингтон, ка острвима у Салишком мору или на панорамским летовима.

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У тренутку несреће подручје су захватиле грмљавинске олује, уз ударе вјетра од 19 до 32 километра на час и видљивост од око 16 километара, рекао је метеоролог Националне метеоролошке службе Харисон Радемахер.

Лет од Сијетла до Роч Харбора обично траје између 30 и 45 минута. Пилот најчешће лети сјеверозападно од Сијетла дуж обале острва Видби, затим пролази западно од острва Лопез прије слијетања у Роч Харбор на сјеверу острва Сан Хуан.

Авион је у четвртак полијетео у 16:33 часа и кренуо ка сјеверозападу, затим летио источно од острва Лопез, Декејтер и Блејкли, прије него што је направио заокрет око острва Оркас, показују подаци сервиса Флајтрадар24. Сјеверно од острва Волдрон авион је направио оштар заокрет и кренуо ка истоку, након чега је нагло изгубио висину и срушио се код острва Сусија.

Компанија Кенмор ер, која лети са језера Јунион и из базе у Кенмору на сјеверном дијелу језера Вашингтон, највећи је оператер хидроавиона у Сједињеним Америчким Државама. Годишње превезе више од 90.000 путника на више од 45 дестинација широм сјеверозападног Пацифика и Канаде. Компанија запошљава 52 пилота и располаже флотом од 25 авиона. Њени путници су и становници острва који свакодневно путују у Сијетл и назад, као и туристи.

Компанија је саопштила да је активирала своје „процедуре за ванредне ситуације” и да за сада неће спекулисати о узроку несреће.

„Захвални смо што су све особе које су биле у авиону пронађене и евидентиране. Наш приоритет је да путници и пилот добију сву потребну његу и подршку”, изјавио је извршни директор Кенмор ера Дејвид Гуџел.

Авион који се срушио, де Хавиланд ДХЦ-3 Отер, највећи је и најснажнији модел у флоти компаније Кенмор ер. Може да превезе 10 путника и има домет од око 800 километара, преноси Телеграф.

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Авионска несрећа

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