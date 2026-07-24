Возач почетник (18) дивљао на ауто-путу: Возио 211 км/х, па ухапшен

Аутор:АТВ редакција
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Полицајци у Сјеверној Македонији ухапсили су младог возача почетника, који је на ауто-путу возио брзином од чак 211 километара на час, саопштено је из МУП-а Сјеверне Македоније.
"На аутопуту Скопље - Тетово, код петље Кондово, полицијски службеници Мобилне јединице за безбједност саобраћаја при Сектору за саобраћајне послове Министарства унутрашњих послова лишили су слободе возача почетника који је управљао путничким возилом ‘Фолксваген Артеон’ са скопским регистарским ознакама брзином од 211 километара на час, што је више него двоструко изнад максимално дозвољене брзине за возача почетника на аутопуту“, наводи се у саопштењу МУП.
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Из Министарства додају да је током саобраћајне контроле, обављене уз помоћ радара, утврђено да је И.А. (18), као возач почетник, управљао возилом брзином знатно већом од законом дозвољених 100 километара на час, пренијели су македонски медији.
Због почињеног кривичног дјела возило је одузето, осамнаестогодишњак је лишен слободе и задржан у полицијској станици ради даљег поступка, наводе из Министарства унутрашњих послова.
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