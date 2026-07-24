Logo

Возач почетник (18) дивљао на ауто-путу: Возио 211 км/х, па ухапшен

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 08:16

Коментари:

0
Ауто брзо вози на путу.
Фото: Pexels/Max Avans

Полицајци у Сјеверној Македонији ухапсили су младог возача почетника, који је на ауто-путу возио брзином од чак 211 километара на час, саопштено је из МУП-а Сјеверне Македоније.

"На аутопуту Скопље - Тетово, код петље Кондово, полицијски службеници Мобилне јединице за безбједност саобраћаја при Сектору за саобраћајне послове Министарства унутрашњих послова лишили су слободе возача почетника који је управљао путничким возилом ‘Фолксваген Артеон’ са скопским регистарским ознакама брзином од 211 километара на час, што је више него двоструко изнад максимално дозвољене брзине за возача почетника на аутопуту“, наводи се у саопштењу МУП.

Саобраћај

Друштво

АМС савјетује возаче: Сезона одмора, пратите камере

Из Министарства додају да је током саобраћајне контроле, обављене уз помоћ радара, утврђено да је И.А. (18), као возач почетник, управљао возилом брзином знатно већом од законом дозвољених 100 километара на час, пренијели су македонски медији.

Због почињеног кривичног дјела возило је одузето, осамнаестогодишњак је лишен слободе и задржан у полицијској станици ради даљег поступка, наводе из Министарства унутрашњих послова.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сјеверна Македонија

Полиција

Ауто-пут

Возачи

хапшење

Коментари (0)

Прочитајте више

Дубаи

Свијет

Дубаи нуди скоро 1.400 КМ онима који доведу туристе из иностранства

1 ч

0
Радови гасе струју у дијеловима Бањалуке

Бања Лука

Радови гасе струју у дијеловима Бањалуке

1 ч

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Свијет

Драма код Сијетла: Срушио се авион, ватра прогутала летјелицу

1 ч

0
Избио пожар на плажи Јаз у Црној Гори.

Регион

Избио пожар на једној од најљепших црногорских плажа

1 ч

0

Више из рубрике

Операција

Регион

Драма у операционој сали: Са плафона пала лампа од 80 килограма

38 мин

0
Избио пожар на плажи Јаз у Црној Гори.

Регион

Избио пожар на једној од најљепших црногорских плажа

1 ч

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Регион

Возач из БиХ није пријавио паре на граници, па папрено кажњен

18 ч

0
Полицијско ауто

Регион

Мушкарац из БиХ страдао у Словенији: Иза њега остало троје малољетне дјеце

18 ч

0

  • Најновије

08

48

Влада Српске одобрила 850.000 КМ за ново насеље у Љубињу

08

47

Алармантни подаци: У Хрватској се од почетка љетне сезоне утопило 16 особа

08

34

Постоје имена која црква не прихвата: Мијењају се приликом крштења

08

26

Анђелина Џоли прекинула ћутање о одлуци своје д‌јеце

08

16

Возач почетник (18) дивљао на ауто-путу: Возио 211 км/х, па ухапшен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима