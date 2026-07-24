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Иран напао Бахреин и Кувајт

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 09:10

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Иранска ракета Корамшар-4
Фото: Screenshot / X

Бахреин и Кувајт саопштили су јутрос да су мета иранских напада ракетама и дроновима.

У Бахреину су активиране сирене за ваздушну опасност само неколико сати након што је америчка војска саопштила да је окончала тринаесту ноћ удара на Иран, пренијела је Ал Џазира.

Кувајтска војска је саопштила да је током ноћи активирала противваздушну одбрану да би се супротставила иранским нападима ракетама и дроновима.

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Тагови :

Иран

Кувајт

бахреин

ракета

Дронови

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