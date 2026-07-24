Иран напао Бахреин и Кувајт

Аутор:АТВ редакција
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Бахреин и Кувајт саопштили су јутрос да су мета иранских напада ракетама и дроновима.
У Бахреину су активиране сирене за ваздушну опасност само неколико сати након што је америчка војска саопштила да је окончала тринаесту ноћ удара на Иран, пренијела је Ал Џазира.
Кувајтска војска је саопштила да је током ноћи активирала противваздушну одбрану да би се супротставила иранским нападима ракетама и дроновима.
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Нова пријетња Хута: "Слиједи катастрофа"
Кувајт је једна од неколико земаља Залива које су се нашле на мети иранских напада откако су прије двије седмице поново избили сукоби између Сједињених Америчких Држава и Ирана.
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