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За шест мјесеци у Српској 6.934 удеса, погинуло 45 особа

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 10:04

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За шест мјесеци у Српској 6.934 удеса, погинуло 45 особа
Фото: ATV

У првих шест мјесеци ове године на путевима у Републици Српској догодиле су се 6.943 саобраћајне несреће, а погинуло је 45 особа. Међу теже повријеђенима је њих 244, речено је МУП-у Српске.

Из МУП-а истичу да су од укупног броја саобраћајних незгода, 640 изазвали возачи који су управљали моторним возилом под дејством алкохола.

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Број саобраћајних незгода у првом полугодишту већи је за 17 одсто у односу на исти период лани, број погинулих је мањи за 10, а теже повријеђених за 21,8 одсто.

Лакше повреде задобило је 1.440 лица, што је повећање за 7,2 одсто.

Број незгода са материјалном штетом већи је за 20,6 одсто, оштећено је 5.766 аутомобила.

- У 15,7 одсто случајева удес је изазвало недовољно одстојање возила. Слиједе помјерање возила улијево или удесно са 14 одсто, те неприлагођена и непрописна брзина кретања возила у 12 одсто случајева - прецизирају из МУП-а.

Додају да су 598 удеса изазвали возачи до двије године возачког стажа. Неријетко су саобраћајне незгоде проузорковала лица без положеног возачког испита, у 178 случајева, а у шест возачи под дејством дрога или лијекова.

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- С обзиром на мјесто догађања, највећи број саобраћајних незгода догодио се у улицама у насељу, 41,3 одсто, те на магистралном путу, у 31 одсто случајева - наводе из МУП-а.

Током првих шест мјесеци из саобраћаја су искључена 11.994 возача, што је за готово четири одсто више у односу на исти период лани. Разлог искључења у више од 80 случајева био је алкохол, напомињу из МУП-а.

(Срна)

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Тагови :

МУП Републике Српске

Саобраћајна несрећа

повријеђени

погинули

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