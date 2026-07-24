Мушкарац (63) ухапшен због сумње да је обљубио своју унуку: Ужас у Подгорици

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Подгорици ухапшсила је мушкарца (63) из тог града због сумње да је обљубио своју унуку (13). Осумњичени је ухапшен по налогу државне тужитељке Вишег државног тужилаштва у Подгорици.
Како је саопштено, мајка девојчице јуче је дошла у Одјељење безбједности Подгорица и у име своје малољетне ћерке поднијела пријаву против свог свекра (63).
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Полицијски службеници су одмах поступили по пријави и узели изјаве од више особа.
Током даље истраге прикупили су чињенице и доказе који, како наводе, указују на сумњу да је дјед дјевојчице починио наведена кривична дјела на њену штету.
О случају је обавијештена државна тужитељка Вишег државног тужилаштва у Подгорици, која је наложила хапшење осумњиченог.
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Он ће, уз кривичну пријаву, у законском року бити приведен надлежној државној тужитељки.
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