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Мушкарац (63) ухапшен због сумње да је обљубио своју унуку: Ужас у Подгорици

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 10:39

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Полиција у Подгорици ухапшсила је мушкарца (63) из тог града због сумње да је обљубио своју унуку (13). Осумњичени је ухапшен по налогу државне тужитељке Вишег државног тужилаштва у Подгорици.

Како је саопштено, мајка девојчице јуче је дошла у Одјељење безбједности Подгорица и у име своје малољетне ћерке поднијела пријаву против свог свекра (63).

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Полицијски службеници су одмах поступили по пријави и узели изјаве од више особа.

Током даље истраге прикупили су чињенице и доказе који, како наводе, указују на сумњу да је дјед дјевојчице починио наведена кривична дјела на њену штету.

О случају је обавијештена државна тужитељка Вишег државног тужилаштва у Подгорици, која је наложила хапшење осумњиченог.

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Он ће, уз кривичну пријаву, у законском року бити приведен надлежној државној тужитељки.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Црна Гора

Полиција

хапшење

дјед обљубио унуку

ухапшен мушкарац

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