У девет општина у Србији проглашена ванредна ситуација због афричке куге свиња

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У двет општина у Србији проглашена је ванредна ситуација због афричке куге свиња. Бобан Ђурић, из Управе за ветерину каже да је до сада еутаназирано или угинуло око 30.000 свиња.
Ђурић је данас изјавио да је афричка куга свиња до сада потврђена у седам округа, 12 општина и 58 насељених мјеста, на укупно 734 газдинства.
Градови и општине
Куповина ТАГ уређаја сада још доступнија грађанима
- Ова болест је најзаступљенија у Мачванском, Колубарском, Сремском и Јужнобачком округу, општини Жабаљ. Проглашена је ванредна ситуација у девет општина, што олакшава локалним самоуправама да изађу у сусрет ветеринарској служби у смислу нешкодљивог уклањања лешева, а уједно и да се спроведу све прописане мјере - рекао је Ђурић за ТВ Прва.
Он је навео да је вирус афричке куге веома отпоран у спољној средини и објаснио да је довољна микрочестица да се зараза пренесе због чега је, како је указао, тешко борити се против ове болести.
Истакао је важност спровођења биосигурносних мјера које подразумијевају постављање дезинфекционих баријера на улазу у објекте, као и дезинфекцију одјеће, обуће, возила.
- Потребно је такође смањити било какав контакт, улазак на газдинства. Пријемчиве животиње су дивље домаће свиње, не друге врсте животиња. Овај вирус се не преноси на људе нити на осталу стоку, већ само на дивље и домаће свиње. Вирус циркулише у популацији дивљих свиња и често се дешава да људи који бораве у природи, најчешће ловци, наиђу случајно на леш угинуле свиње и могу пренијети вирус одјећом и обућом на своје газдинство, и онда ту почиње проблем - рекао је Ђурић.
Свијет
Појео кобасицу и умро у највећим мукама: Грешка љекара или подмукли убод из шуме?
Апеловао је на узгајиваче свиња да предузму максималне биосигурносне мјере како не би заразили свиње на свом газдинству.
Ђурић је додао да очекује да ће се ситуација са афричком кугом свиња смирити будући да су, како је рекао, предузете максималне ригорозне мјере.
(sputniknews.com)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
12
51
12
51
12
50
12
41
12
38
Тренутно на програму