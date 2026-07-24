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Појео кобасицу и умро у највећим мукама: Грешка љекара или подмукли убод из шуме?

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 11:08

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Кобасице припрема храна пржење
Фото: Pexel/ Vidal Balielo Jr.

Мифанви Веб из Аустралије још увијек се бори с дубоким осјећајем кривице када се сјети рођенданске прославе на којој су започели проблеми њеног петнаестогодишњег сина.

Само неколико сати након породичног ручка у ресторану, њен син Џереми почео је да има тешкоће с дисањем. Родитељи су брзо позвали хитну помоћ, а дјечак је почео и да повраћа. У болници су љекари упрви мах посумњали на алергију на месо, али су на крају цијели случај приписали његовој астми, од које је боловао од малих ногу. Сутрадан су га пустили на кућно лијечење.

"Донијела сам погрешну одлуку", каже несрећна мајка, додајући да је требало да инсистира на додатним анализама. Да јесте, можда би открили да је Џереми заправо доживио анафилактички шок и послали би га кући с апаратом који спасава животе у таквим ситуацијама.

ruza smrt in memoriam

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Нешто више од годину дана касније, у јуну две хиљаде двадесет друге године, Џереми је преминуо након што је на камповању с пријатељима на плажи сјеверно од Сиднеја појео говеђу кобасицу.

Званична потврда након истраге

Узрок смрти испрва је проглашен као напад астме. Ипак, након истраге коју је породица захтјевала, судски вјештак је у фебруару ове године закључио да је смртоносни анафилактички шок изазван алергијом на месо сисара (ММА), познатом и као алфа-гал синдром, коју узрокује убод крпеља. Ово је први познати смртни случај у свијету узрокован овом врстом алергије.

Мајка је дуго сумњала да њен син пати од алергије на месо, али никада нису добили званичну дијагнозу, нити су знали да она може бити фатална.

"Када сам тада тражила информације, ништа није указивало да је ријеч о нечему озбиљнијем од обичне нетолеранције на храну", присјећа се она и данас ову алергију описује као "темпирану бомбу".

Опасност вреба из пљувачке крпеља

Симптоми могу бити благи или изразито тешки – од осипа, отока, грчева у стомаку и повраћања, па све до опасног анафилактичког шока. Дјечак је још од десете године осјећао мучнину након што поједе месо, а понекад чак и након удисања паре од печења.

Професорица Шерил ван Нунен, аустралијска алерголошкиња, открила је повезаност између убода крпеља и ове алергије прије готово двадесет година. Радила је на источној обали Аустралије, која је уз југоисток Сједињених Америчких Држава постала једно од највећих жаришта ове алергије на свијету. Случајеви су до сада забиљежени на свих шест континената гдје живе крпељи.

"Да су људи само знали шта све крпељ може да уради", упозорава Ван Нуненова за Би-Би-Си.

У Аустралији ову алергију узрокује источни парализирајући крпељ. Након два убода, педесет одсто људи развије антитијела на алфа-гал – шећерну молекулу из пљувачке крпеља. Након тога постоји петнаест до двадесет одсто шансе да ће постати алергични на месо.

Живот с темпираном бомбом"

Елизабет Роули, мајка троје дјеце из Новог Јужног Велса, годинама је обилазила љекаре док није добила тачну дијагнозу. Симптоми су јој почели још две хиљаде шесте године – од магле у мозгу, болова у грудима и утрнулости руку, па до тешкоћа с дисањем и губитка свијести.

"Говорили су ми да постајем хипохондар", присјећа се она с горчином. Данас води групу за подршку обољелима на друштвеним мрежама.

Свакодневни живот са овом алергијом је изузетно захтјеван. Обољели морају пазити не само на месо, већ и на млијеко, козметику с ланолином, омекшиваче за веш, па чак и на пару с роштиља или длаку кућних љубимаца.

Љекари посебно упозоравају на особе које имају развијена антитијела, а још нису испољиле симптоме, јер могу неочекивано реаговати на лијекове који садрже животињске састојке, попут појединих вакцина или терапија против карцинома.

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Тагови :

сезона крпеља

крпељи

страдао дјечак

животне приче

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