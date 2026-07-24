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Авиони не успијевају да слете на хрватски аеродром: Велики поремећај у раду

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 10:59

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Авион
Фото: pexels/Nguyễn Hoàng Vă

До 10 сати су на аеродром Руђер Бошковић у Дубровнику успјела да слете само три авиона, из Осла, Хелсинкија и Брисела, док су остали преусмјерени или отказани.

Разлог за овај озбиљан поремећај у раду аеродрома у Чилипима јесте јака бура, чији снажни удари онемогућавају пилотима да безбједно приземље авион.

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"Истина је, вјетар нам јутрос ствара велике проблеме. Због снажних удара буре једноставно не успијевају да слете. Сви углавном покушају, али када не успију, преусмјеравају се на аеродроме у Италији, Црној Гори, Србији...", рекла је Марина Русо, портпаролка Аеродрома Руђер Бошковић.

Према прогнози, вјетар би ипак требало да ослаби током дана, па се на аеродрому надају да ће нормалан ваздушни саобраћај бити успостављен у поподневним сатима.

(Дневник.хр)

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Тагови :

Хрватска

Дубровник

Аеродром

отказани летови

преусмјерен авион

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