Ужас у Хрватској: У мору пронађено тијело, огласила се полиција

Аутор:АТВ редакција
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Тијело непознате жене прнађено је у мору код острва Каприја у Хрватској. Ову информацију потврдила је шибенско-книнска полиција у свом извјештају.
Према њиховом извјештају, дојаву о проналаску тијела полиција је запримила око 13 сати од стране једног грађанина.
На мјесту догађаја проведен је увиђај, а мртвозорник је утврдио да на тијелу нема видљивих трагова насиља.
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По налогу замјенице Жупанијског државног одвјетништва тијело је превезено у Општу болницу Шибеник, гдје ће бити обављена обдукција ради утврђивања тачног узрока смрти те идентификације преминуле жене.
Полиција наставља с утврђивањем свих околности овог догађаја, додали су у саопштењу, преноси Нет.хр.
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