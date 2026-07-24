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Ужас у Хрватској: У мору пронађено тијело, огласила се полиција

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 10:15

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Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.
Фото: Pexels/Senanur Ceylan

Тијело непознате жене прнађено је у мору код острва Каприја у Хрватској. Ову информацију потврдила је шибенско-книнска полиција у свом извјештају.

Према њиховом извјештају, дојаву о проналаску тијела полиција је запримила око 13 сати од стране једног грађанина.

На мјесту догађаја проведен је увиђај, а мртвозорник је утврдио да на тијелу нема видљивих трагова насиља.

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По налогу замјенице Жупанијског државног одвјетништва тијело је превезено у Општу болницу Шибеник, гдје ће бити обављена обдукција ради утврђивања тачног узрока смрти те идентификације преминуле жене.

Полиција наставља с утврђивањем свих околности овог догађаја, додали су у саопштењу, преноси Нет.хр.

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Тагови :

Хрватска

утапање

пронађено тијело

Шибеник

Море

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