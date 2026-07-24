Због утапања дјетета (5) у базену у Смедереву ухапшене три особе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због утапања дјечака (5) у аквапарку у Смедереву ухапшене су три особе, које се сматрају договорним за овај трагичан догађај.
Како се наводи у саопштењу ВЈТ у Смедереву, због постојања основа сумње да нису поступали по прописима и правилима о мјерама заштите, усљед чега је дошло до утапања дјетета у базену аквапарка у Смедереву, у сарадњи Вишег јавног тужилаштва у Смедереву и Полицијске управе у Смедереву, лишени слободе су М. Ђ. из Смедерева, директор привредног друштва у оквиру којег послује наведени аквапарк, затим Д. Ђ, руководилац за опште послове, као и Б. Р. кои је обављао послове спасиоца, такође из Смедерева.
Свијет
Француска затражила помоћ у гашењу пожара: Евакуисано више од 10.000 људи
- Осумњиченим се ставља на терет извршење по једног кривичног дјела Тешко дјело против опште сигурности. Одређено им је задржавање до 48 сати, у ком року ће бити доведени на саслушање у просторије Тужилаштва -наводи се у саопштењу ВЈТ.
(Курир.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
3 ч0
Друштво
3 ч0
Регион
4 ч0
Породица
4 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
16 ч0
Хроника
19 ч0
Хроника
22 ч0
Најновије
12
51
12
51
12
50
12
41
12
38
Тренутно на програму