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Због утапања дјетета (5) у базену у Смедереву ухапшене три особе

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 09:26

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Због утапања дјетета (5) у базену у Смедереву ухапшене три особе
Фото: Pixabay

Због утапања дјечака (5) у аквапарку у Смедереву ухапшене су три особе, које се сматрају договорним за овај трагичан догађај.

Како се наводи у саопштењу ВЈТ у Смедереву, због постојања основа сумње да нису поступали по прописима и правилима о мјерама заштите, усљед чега је дошло до утапања дјетета у базену аквапарка у Смедереву, у сарадњи Вишег јавног тужилаштва у Смедереву и Полицијске управе у Смедереву, лишени слободе су М. Ђ. из Смедерева, директор привредног друштва у оквиру којег послује наведени аквапарк, затим Д. Ђ, руководилац за опште послове, као и Б. Р. кои је обављао послове спасиоца, такође из Смедерева.

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- Осумњиченим се ставља на терет извршење по једног кривичног дјела Тешко дјело против опште сигурности. Одређено им је задржавање до 48 сати, у ком року ће бити доведени на саслушање у просторије Тужилаштва -наводи се у саопштењу ВЈТ.

(Курир.рс)

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Тагови :

Смедерево

хапшење

аквапарк

утопило се дијете у базену

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