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Велика акција полиције: Једна особа ухапшена, пронађено око 35 килограма дроге

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 17:47

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Велика акција полиције: Једна особа ухапшена, пронађено око 35 килограма дроге
Фото: FUP

Припадници Федералне управе полиције данас су провели велику акцију у Кантону Сарајеву у којој је одузето око 35 килограма дроге, а једна особа је ухапшена.

"Дана 23.07.2026. године на подручју Кантона Сарајево, полицијски службеници Федералне управе полиције су, у циљу сузбијања злоупотребе дрога предузели су низ активности којом приликом је извршен претрес стана и два путничка моторна возила, а све под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево", истакли су из ФУП-а.

Како наводе из ФУП-а, поред пронађене дроге одузет је пиштољ и 100 метака.

"Приликом реализације наведених радњи пронађено је и одузето 33 кг НН материје која својим изгледом асоцира на канабис, око 1,5 кг НН материје која својим изгледом асоцира на дрогу спид, 200 грама НН материје која својим изгледом асоцира на дрогу МДМА, одређена количина хемикалија које се користе за прављење дроге спид, један пиштољ и 100 комада метака.

Слободе је лишено једно лице које ће након криминалистичке обраде, уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу, бити предато у даљу надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево", наводе из ФУП-а.

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Тагови :

Сарајево

ФУП

Дрога

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