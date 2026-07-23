Ухапшен због напада и пријетњи смрћу: Бањалучанин спроведен у ОЈТ

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин М.П. који је ухапшен због физичког напада и пријетњи једној особи, спроведен је у Окружно јавно тужилаштво Бањалука.
Како је раније саопштено из полиције, осумњичени је у ноћи између 20. и 21. јула, око 1.20 часова, физички напао једну особу и нанио јој тјелесне повреде, након чега јој је упутио више пријетњи по живот.
Повријеђена особа збринута је у Служби хитне медицинске помоћи Бањалука.
Хроника
Ухапшен Бањалучанин због физичког напада и пријетњи смрћу
Бањалучанин се терети да је починио кривична дјела тјелесна повреда и угрожавање сигурности.
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