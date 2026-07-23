Одузет "БМВ" за којим је расписана Интерполова потјерница

Аутор:АТВ редакција
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Од држављанина Хрватске у Добоју је одузет аутомобил "бе-ем-ве", за којим је расписана Интерполова потјерница.
Возило је одузето јуче, а користило га је лице Д. В, држављанин Хрватске, саопштено је из Полицијске управе Добој.
Полиција је привремено одузела возило, а рад по наведеном предмету се наставља.
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