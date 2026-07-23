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Одузет "БМВ" за којим је расписана Интерполова потјерница

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 10:41

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Црни БМВ паркиран у гаражи
Фото: Уступљена фотографија

Од држављанина Хрватске у Добоју је одузет аутомобил "бе-ем-ве", за којим је расписана Интерполова потјерница.

Возило је одузето јуче, а користило га је лице Д. В, држављанин Хрватске, саопштено је из Полицијске управе Добој.

Полиција је привремено одузела возило, а рад по наведеном предмету се наставља.

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Тагови :

Аутомобил

ПУ Добој

Интерполова потјерница

одузимање возила

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