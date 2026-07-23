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Појавио се снимак туче у Рогоушићима: Након удеса изашли из аутомобила и потукли се

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 10:08

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Туча Рогоушићи 21.7.2026.
Фото: Srna

Видео снимак инцидента у мјесту Рогоушићи, на путу Сарајево - Соколац, појавио се на друштвеним мрежама. У инциденту је наиме дошло до физичког сукоба више особа.

На снимку се види гужва на путу и метеж међу учесницима догађаја, док су возила заустављена, а саобраћај на овој дионици био је обустављен.

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Није познато да ли има повријеђених особа, али је очигледно да је сукобу претходио судар возила.

Више детаља очекује се након провјера надлежних органа.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Туча

туча у Рогоушићима

обустављен саобраћај

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