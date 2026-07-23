Појавио се снимак туче у Рогоушићима: Након удеса изашли из аутомобила и потукли се

Аутор:АТВ редакција
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Видео снимак инцидента у мјесту Рогоушићи, на путу Сарајево - Соколац, појавио се на друштвеним мрежама. У инциденту је наиме дошло до физичког сукоба више особа.
На снимку се види гужва на путу и метеж међу учесницима догађаја, док су возила заустављена, а саобраћај на овој дионици био је обустављен.
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Није познато да ли има повријеђених особа, али је очигледно да је сукобу претходио судар возила.
Више детаља очекује се након провјера надлежних органа.
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