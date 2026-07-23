Пољопривредници задовољно трљају руке: Почела исплата подстицаја

Аутор:АТВ редакција
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У општини Нови Град у току је исплата подстицаја пољопривредним произвођачима, а до сада је исплаћено 37.167 КМ од укупно планираних 170.000 КМ.
Начелник општине Нови Град Мирослав Дрљача рекао је Срни да је планирано да свим корисницима подстицаја средства буду исплаћена за мјесец дана да би имали финансијску стабилност и могућност да осавремене производњу.
Он је истакао да је циљ задати обим и квалитет пољопривредне производње.
Средства су намијењена за производњу у пластеницима, адаптацију и изградњу пластеника, подизање засада воћа, органску биљну производњу, узгој јуница, тов јунади, узгој кока носиља, унапређење квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и заштиту у воћњацима, преноси Срна.
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