Logo

Пољопривредници задовољно трљају руке: Почела исплата подстицаја

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 10:36

Коментари:

0
Пољопривредници задовољно трљају руке: Почела исплата подстицаја
Фото: АТВ

У општини Нови Град у току је исплата подстицаја пољопривредним произвођачима, а до сада је исплаћено 37.167 КМ од укупно планираних 170.000 КМ.

Начелник општине Нови Град Мирослав Дрљача рекао је Срни да је планирано да свим корисницима подстицаја средства буду исплаћена за мјесец дана да би имали финансијску стабилност и могућност да осавремене производњу.

Он је истакао да је циљ задати обим и квалитет пољопривредне производње.

Средства су намијењена за производњу у пластеницима, адаптацију и изградњу пластеника, подизање засада воћа, органску биљну производњу, узгој јуница, тов јунади, узгој кока носиља, унапређење квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и заштиту у воћњацима, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нови Град

Подстицаји

Пољопривреда

Пољопривредници

Исплата

Коментари (0)

Прочитајте више

Крвава свадба: Младожењу претукли на весељу, па и у полицији

Свијет

Крвава свадба: Младожењу претукли на весељу, па и у полицији

3 ч

1
vrućina sunce toplota

Друштво

Стиже нови талас паклених врућина: Температуре би могле оборити рекорде

3 ч

0
Директор Пореске управе Републике Српске Горан Маричић и градоначелник Градишке Зоран Аџић потписали су данас у Бањалуци Протокол о приступу подацима

Градови и општине

Дигитализација услуга: Пореска управа и Градишка потписали протокол

3 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Хроника

Требињац мислио да је нашао срећу: Задржао туђих 2.000 КМ, па зарадио пријаву

3 ч

0

Више из рубрике

vrućina sunce toplota

Друштво

Стиже нови талас паклених врућина: Температуре би могле оборити рекорде

3 ч

0
Рекламни постер приказује насмијану четворочлану породицу која боса шета сунчаном пјешчаном плажом поред мора, док су у горњем дијелу истакнуте платне картице Наше банке уз слоган о једноставном плаћању.

Друштво

Платне картице Наше банке сигуран и поуздан сапутник на сваком путовању

4 ч

0
На бијелом тањиру сервирана су три округла крекера преливена мједом, с нијансом црног кавијара и комадићем путера на врху.

Друштво

Пажња на граници: Одузеће вам сав кавијар због пар грама вишка

4 ч

0
Киша

Друштво

Спремите кишобране! Након сунца стиже прави временски ролеркостер

6 ч

0

  • Најновије

13

40

Минић уручио кључеве нових возила припадницима МУП-а

13

39

Срушио се војни хеликоптер у Чешкој

13

36

Додик: Имовина укњижена на Српску и нико не може да је раскњижи

13

32

Посљедња жеља Оливере Катарине слама срца: Ово је тражила од сина

13

18

Ирачани пали на подручју Груда због шверца Турака

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима