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Требињац мислио да је нашао срећу: Задржао туђих 2.000 КМ, па зарадио пријаву

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 10:14

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Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске управе Требиње поднијели су Окружном јавном тужилаштву у Требињу извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала Д.М.

Извјештај је поднесен због постојања основа сумње да је ово лице починило кривично дјело "Утаја" из члана 229. став 5. Кривичног законика Републике Српске.

Сумња се да је лице Д.М. задржало новац у износу од 2.073,42 КМ, иако је знало да му та средства не припадају, саопштено је из Полицијске управе Требиње.

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Тагови :

Требиње

ПУ Требиње

Кривична пријава

Окружно тужилаштво

Црна хроника

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