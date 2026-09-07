Иран упозорава Запад: Спремни смо за одговор ако...

Аутор:АТВ редакција
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Иран је спреман да реагује уколико Међународна агенција за атомску енергију (ИАЕА) усвоји антииранску резолуцију, рекао је данас портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи.
"Нормално је да Иран разматра неопходне кораке уколико европске државе и Америка предузму злонамјерне потезе", истакао је Багеи.
САД, Њемачка, Француска и Велика Британија израдиле су нацрт резолуције коју разматра Одбор гувернера ИАЕА и према којој би случај Ирана био предат Савјету безбједности, због наводног неуспјеха у поштовању обавезе неширења нуклеарног програма.
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Багеи је тај потез оцијенио као нерационалан и истакао да ИАЕА не може да приступи иранским нуклеарним постројењима због војних акција САД и Израела.
Техеран и Вашингтон потписали су 18. јуна меморандум о прекиду сукоба који су почели 18. фебруара. Међутим, 8. јула амерички предсједник Доналд Трамп објавио је да примирје више није на снази и оружане снаге САД извршиле су низ удара на Иран.
Америчка Централна команда саопштила је да су удари били одговор на иранске поступке против трговачких бродова у Ормуском мореузу. Иранске снаге одговориле су ударима на америчке базе на Блиском истоку.
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