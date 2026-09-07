Рекордна година у Италији: Ово љето најтоплије у посљедњих 75 година

Аутор:АТВ редакција
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Ово љето је најтоплије у Италији од 1950. године, уз просјек температуре од 24,3 степени Целзијусова, саопштено је данас из Савјета за национално истраживање Института за биоекономију.
У саопштењу се наводи да је протекли мјесец био најтоплији са просјечном температуром од 25,6 степени Целзијусових, што је за 5,2 степена Целзијусова више од просјека забиљеженог од 1951. до 1980. године, а за 3,5 степени више од периода од 1991. до 2020. године.
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"Просјечна температура од 25,6 степени Целзијусових у августу премашује раније рекорде од 24,6 степени у истом периоду 2024. године, те 24 степена забиљежена у августу 2017. године", истиче у саопштењу истраживач Лоренцо Аркидијако.
Према његовим ријечима, подаци указују да је ово најтоплија година од почетка мјерења 1950. године, те да су јул и август били најтоплији мјесеци у историји.
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