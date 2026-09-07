Додик на путу за Израел са Вуковићем: Разговарали о актуелној ситуацији у Грчкој

Аутор:АТВ редакција
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На путу за Израел, гдје ћу се састати са званичницима Државе Израел и разговарати о свеобухватној сарадњи и даљем унапређењу наших односа, чекајући авион у Атини срео сам се с амбасадором, генералом Драганом Вуковићем, истакао је Милорад Додик.
"Разговарали смо о актуелној ситуацији у Грчкој, с посебним освртом на споразум између Израела и Грчке о војној сарадњи и његовом значају за прилике у региону. Сутра ћу се састати и с Његовом светошћу патријархом јерусалимским господином Теофилом III, посебно имајући у виду да је Република Српска у скоријем периоду помогла обнову светиња оштећених током иранског напада", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додик ће са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим, присуствовати обиљежавању 10 година од смрти бившег предсједника и премијера Израела Шимона Переса и пријему поводом 250 година независности Сједињених Држава.
Присуствоваће и националној комеморативној служби на Парцели великих вођа нације. Након тога, Додик ће у Музеју толеранције присуствовати пријему поводом 250 година независности Сједињених Америчких Држава.
Додик у Израелу борави као почасни гост поводом обиљежавања десет година од смрти Шимона Переса, једног од најзначајнијих израелских политичара и државника.
На путу за Израел, гдје ћу се састати са званичницима Државе Израел и разговарати о свеобухватној сарадњи и даљем унапређењу наших односа, чекајући авион у Атини срео сам се с амбасадором, генералом Драганом Вуковићем.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 7, 2026
Разговарали смо о актуелној ситуацији у Грчкој, с посебним… pic.twitter.com/2n2axsbQKI
У делегацији Републике Српске, коју предводи Додик, је и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић.
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