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Додик на путу за Израел са Вуковићем: Разговарали о актуелној ситуацији у Грчкој

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07.09.2026 18:17

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Милорад Додик се састао са Драганом Вуковићем, амбасадором БиХ у Грчкој
Фото: x.com/MiloradDodik

На путу за Израел, гдје ћу се састати са званичницима Државе Израел и разговарати о свеобухватној сарадњи и даљем унапређењу наших односа, чекајући авион у Атини срео сам се с амбасадором, генералом Драганом Вуковићем, истакао је Милорад Додик.

"Разговарали смо о актуелној ситуацији у Грчкој, с посебним освртом на споразум између Израела и Грчке о војној сарадњи и његовом значају за прилике у региону. Сутра ћу се састати и с Његовом светошћу патријархом јерусалимским господином Теофилом III, посебно имајући у виду да је Република Српска у скоријем периоду помогла обнову светиња оштећених током иранског напада", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додик ће са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим, присуствовати обиљежавању 10 година од смрти бившег предсједника и премијера Израела Шимона Переса и пријему поводом 250 година независности Сједињених Држава.

Присуствоваће и националној комеморативној служби на Парцели великих вођа нације. Након тога, Додик ће у Музеју толеранције присуствовати пријему поводом 250 година независности Сједињених Америчких Држава.

Додик у Израелу борави као почасни гост поводом обиљежавања десет година од смрти Шимона Переса, једног од најзначајнијих израелских политичара и државника.

У делегацији Републике Српске, коју предводи Додик, је и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић.

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Тагови :

Милорад Додик

Израел

Грчка

Драган Вуковић

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