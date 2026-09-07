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Додик сутра у Јерусалиму

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07.09.2026 19:20

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик боравиће сутра у Јерусалиму гдје ће се састати са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим, присуствовати обиљежавању 10 година од смрти бившег предсједника и премијера Израела Шимона Переса и пријему поводом 250 година независности Сједињених Држава.

Састанак са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим предвиђен је у 11.30 часова.

Додик ће у 15.00 часова на Брду Херцл присуствовати националној комеморативној служби на Парцели великих вођа нације.

Након тога, Додик ће у Музеју толеранције присуствовати пријему поводом 250 година независности Сједињених Америчких Држава.

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Додик у Израелу борави као почасни гост поводом обиљежавања десет година од смрти Шимона Переса, једног од најзначајнијих израелских политичара и државника.

У делегацији Републике Српске, коју предводи Додик, је и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић.

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Тагови :

Милорад Додик

Јерусалим

Израел

Коментари (3)

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