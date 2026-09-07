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Гашић за АТВ: Нисам фан тренутног стања у кошарци

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07.09.2026 19:35

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Гашић за АТВ: Нисам фан тренутног стања у кошарци
Фото: Pexel/David Eluwole

У два наврата је Велимир Гашић био члан Партизана, у временима када је филозофија клуба била потпуно другачија од садашње.

Те 1992. године био је помоћник Жељку Обрадовићу када је освојена једина титула Купа шампиона, а као асистент Душку Вујошевићу у посљедњем мандату, црно бијели су се у потпуности ослонили на младе играче који су касније постали велики асови.

Највећи српски клубови више не дају простор младим кошаркашима који другим путевима покушавају да се изборе за мјесто под сунцем.

Гашић поручује да тренинг и рад немају алтернативу те да се одустало од стваралачаког приступа што у овом тренутку представља огроман проблем, поручује некадашњи тренер бањалучког Борца.

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Тагови :

кошарка

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