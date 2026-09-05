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Србија поражена од домаћина: Руси ипак, прејаки

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05.09.2026 14:40

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Србија поражена од домаћина: Руси ипак, прејаки
Фото: Ustupljena fotografija

Репрезентација Србије поражена је у другој утакмици на Међународном турниру у кошарци у колицима у Москви, и то од одговарајуће селекције Русије са 93:37 (20:11,31:10,13:11,29:5).

Домаћи су били ипак, прејаки за "орлове", а до тријумфа предводили су их Димитри Ситников са 23 и Александар Громков са 21 убаченим поеном. Владо Шврака је са 17 постигнутих поена био најефикаснији у пораженом саставу, док је 10 поена дао Филип Јовановић.

Нешто касније, тачније у 15 часова, репрезентацију Србије очекује окршај са Бјелорусијом која је у првој утакмици данашњег програма поражена од Јерменије 44:37. Овај дуел вјероватно ће прескочити Владо Шврака који је задобио повреду мишића у сусрету са Русијом.

Слободне тренутке играчи Србије искористили су за обилазак Москве гдје су могли да се увјере у све љепоте главног града Русије.

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Таг :

Кошаркашка репрезентација Србије

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