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Кошарац: Нови устав ће учврстити права српског народа гарантована Дејтоном

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23.10.2026 12:32

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Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Нови устав Републике Српске биће утемељен на изворним дејтонским принципима, јасно ће дефинисати уставни положај Српске и додатно учврстити права српског народа гарантована Дејтонским споразумом, уз пуно уважавање права осталих конститутивних народа, изјавио је Срни члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.

Он је указао да је важно доношење новог устава, јер је постојећи мијењан више пута, а највећи број наметнутих измјена био је резултат интервенција високих представника, чиме је значајно измијењен његов изворни текст усвојен 28. фебруара 1992. године.

"Важно је да Српска, у складу са својим правом и уставним капацитетом, приступи доношењу највишег правног акта који ће одражавати њене потребе, интересе и политичку зрелост", рекао је Кошарац.

Он је навео да нови устав треба да понуди савремена и одржива рјешења, осигура стабилност институција и јасно дефинише уставни положај Републике Српске, уз очување њених права и надлежности и поштовање дејтонског оквира.

"То није усмјерено ни против кога, већ представља израз права и одговорности Републике Српске да уређује сопствени институционални систем", напоменуо је Кошарац.

Посебно значајним, сматра рјешење према којем би Бањалука била главни град Републике Српске, а Пале пријестоница.

Када је ријеч о Вијећу народа Републике Српске, Кошарац је оцијенио да је неопходно отворити озбиљну расправу о његовом будућем уређењу и функционисању.

"Заштита виталних националних интереса конститутивних народа мора остати важан принцип уставног поретка, али механизми заштите не смију бити злоупотријебљени, нити претворени у средство блокаде институција и доношења одлука", рекао је Кошарац.

Он је нагласио да је циљ да се новим уставом додатно учврсте права која припадају Српској и која су гарантована Дејтоном, те изгради уставни оквир који ће одговорити на изазове савременог времена.

"Нови устав треба да буде темељ снажних институција, политичке стабилности и дугорочног развоја Српске", закључио је Кошарац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сташа Кошарац

Босна и Херцеговина

Дејтонски споразум

Бања Лука

Пале

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