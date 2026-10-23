Стиже највеће поскупљење авионских карата у историји Европе? Рајанер упозорава

Аутор:АТВ редакција
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Авионске карте у Европи могле би током 2027. године поскупјети између 10 и 20 одсто, што би представљало једно од највећих повећања цијена у историји европског ваздушног саобраћаја. На то је упозорио Мајкл О'Лири (Michael O'Leary), извршни директор Рајанера, највеће европске нискотарифне авио-компаније.
О'Лири је на конференцији за новинаре у Бриселу изјавио да би европски авио-превозници наредне године могли бити приморани да значајно повећају цијене карата због наглог раста трошкова авионског горива, преноси Бизнисинфо.
Према његовој процјени, поскупљење би могло достићи чак 20 одсто, а додатне проблеме представљају смањење броја расположивих летова и финансијске тешкоће појединих авио-компанија.
– Мислим да ћемо наредне године у Европи видјети раст цијена авионских карата од 10, 15, можда и 20 одсто. Могло би то бити највеће повећање цијена у историји европског ваздушног саобраћаја у периоду од 12 мјесеци – поручио је О'Лири.
Ипак, ријеч је о прогнози, а не о већ донесеној одлуци о поскупљењу Рајанерових карата.
Главни разлог очекиваног поскупљења јесте раст цијена авионског горива, који је додатно убрзан због сукоба на Блиском истоку и поремећаја у глобалном снабдијевању енергентима.
Према подацима Међународног удружења за ваздушни саобраћај (IATA), цијена авионског горива у Европи средином октобра била је више него двоструко виша него годину раније.
У седмици закључно са 16. октобром просјечна цијена авионског горива у Европи и земљама Заједнице независних држава износила је приближно 207,6 долара по барелу, што представља раст од готово 128 одсто на годишњем нивоу.
За авио-компаније то представља огроман финансијски притисак, будући да је гориво један од највећих појединачних трошкова пословања.
Дио компанија успио је током ове године да се заштити од наглог раста цијена ранијим уговарањем куповине горива по фиксним цијенама.
Међутим, та заштита постепено истиче, због чега би највећи удар на трошкове могао услиједити управо наредне године.
О'Лири је објаснио да је Рајанер за велики дио својих потреба током 2026. године имао унапријед уговорену цијену горива од око 67 долара по барелу. Такви уговори омогућили су компанији да барем привремено ублажи посљедице поремећаја на енергетском тржишту.
Међутим, ситуација ће наредне године бити знатно другачија.
Према његовим ријечима, Рајанер за приближно 85 одсто потреба за горивом у релевантном периоду 2027. године нема унапријед уговорену цијену.
То значи да ће компанија бити знатно изложенија промјенама на тржишту, а са сличним проблемом суочавају се и бројни други европски авио-превозници.
Уколико цијене авионског горива остану на садашњем високом нивоу, компаније ће морати да бирају између смањења профитних маржи и повећања цијена карата.
О'Лири сматра да ће значајан дио додатних трошкова на крају морати да сносе путници.
Директор Рајанера упозорио је да раст цијена горива неће једнако погодити све авио-компаније.
Финансијски снажнији превозници, посебно они са великим бројем путника и нижим оперативним трошковима, лакше ће се прилагодити новим околностима.
С друге стране, мање компаније са ограниченим финансијским резервама могле би се суочити са озбиљним тешкоћама.
О'Лири очекује да ће европско тржиште наредне године обиљежити додатно укрупњавање, укључујући банкроте појединих превозника и преузимања финансијски слабијих компанија.
То би могло довести до смањења укупног броја расположивих сједишта у авионима. Мања понуда летова, уз стабилну потражњу путника, представљала би додатни фактор раста цијена.
Другим ријечима, авионске карте не би поскупјеле само због скупљег горива, већ и због могућег смањења конкуренције на појединим тржиштима.
Истовремено, Рајанер прилагођава своју мрежу летова расту трошкова пословања.
Компанија је најавила укидање 20 линија и смањење понуде за више од милион сједишта у Белгији током зимског реда летења.
Као један од разлога наведено је повећање белгијског пореза на авионске карте, који би од јануара требало да порасте са два на седам евра.
Рајанер је најавио и премјештање дијела својих авиона на друга европска тржишта са повољнијим условима пословања.
Овакве одлуке показују колико порези, цијене горива и аеродромске накнаде утичу на планирање авио-линија, посебно код нискотарифних компанија.
Најављена поскупљења могла би се одразити и на путнике из Босне и Херцеговине, који све више користе нискотарифне летове према европским дестинацијама.
Рајанер је један од превозника присутних на тржишту БиХ, а његова политика цијена значајна је и за конкуренцију међу осталим авио-компанијама.
Ипак, процјена о расту цијена од 10 до 20 одсто односи се на европско тржиште у цјелини, а не на конкретну одлуку о повећању цијена на линијама из БиХ.
Стварне цијене зависиће од дестинације, термина путовања, потражње, конкуренције и трошкова појединих линија.
Уколико се О'Лиријева прогноза оствари, авионска карта која данас кошта 100 евра могла би наредне године коштати између 110 и 120 евра, под претпоставком једнаког процентуалног повећања.
Ипак, коначно кретање цијена зависиће прије свега од ситуације на енергетском тржишту и способности авио-компанија да поднесу повећане трошкове.
Европску авио-индустрију, према овим процјенама, очекује изазовна 2027. година, а упозорење првог човјека Рајанера показује да би посљедице могли осјетити милиони путника.
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